Ante el recurso de impugnación que presentó el ex candidato a la Alcaldía de Mazatlán, Guillermo Romero Rodriguez, en donde detalló irregularidades en más de 300 casillas, cambios indebidos de funcionarios y acusó a Edgar González Zatarain de intromisión en el proceso electoral, el Alcalde le recomendó aceptar la derrota.

“No hay necesidad, yo creo que el proceso ya pasó, lo que debe de hacer desde mi punto de vista este señor es aceptar esa derrota, esa ‘paliza’ que le pegaron, no es tiempo ahorita de andar buscando pretextos, ni que la diferencia hubiera sido de 12 votos como en Navolato”, reviró el Alcalde.

“En Navolato fue una diferencia de 12 votos y todo está en paz y la derrotada, que es de Morena por cierto, aceptó sin problema, ahí hay una impugnación de ciertas cosas pero sin hacer ruido, se concretó a lo suyo y que procedan las cosas como deban de proceder”, añadió.

Recalcó que en este caso la diferencia de votos, que fue de más de 30 mil, es enorme, por lo que hizo el llamado al ex candidato de la Coalición Fuerza y Corazón X Sinaloa a aceptar la voluntad de los votantes.

“Le hago un llamado, el asunto es que respete las decisiones de la población, de los ciudadanos mazatlecos, es renegar contra esa decisión que tomó el ciudadano, es no reconocer al ciudadano mazatleco, es no reconocer, es no darle ese crédito a los ciudadanos que emitieron su voto”, señaló.

En cuanto a las acciones tomadas por Romero Rodríguez, está seguro que continuará hasta las últimas instancias, mientras que la ciudadanía y él en lo particular ya le dieron la vuelta a la página, dijo González Zataráin.

“Él creo que ya no se va a frenar en el sentido de seguir impugnando, seguir mencionando que hubo fraude cuando no lo hay y ahí se va a quedar, prácticamente la misma ciudadanía ya le dio la vuelta, por lo tanto también nosotros ya le dimos la vuelta a ese tema del proceso electoral”, adelantó.

“Ya presentó ahí una impugnación, que lo presente y que se lleve el tema a donde corresponde al Tribunal Electoral, que se determine ahí, no sé si con eso basta para que ya acepte o todavía le va a faltar el resto del trienio, pero sí creo que el tema del proceso electoral ya concluyó”.

Ante el cuestionamiento de si lo dicho y hecho por Guillermo Romero podría deberse a querer negociar algún beneficio, el Alcalde aclaró que por lo menos con él no y que más bien es la dinámica de justificar el porqué los números no le salen, pues durante la campaña le hicieron creer algo irreal, pues las encuestas siempre mostraron lo contrario.

“Yo no podía opinar eso dentro del proceso, como espectador y como ciudadano lo digo, no lo digo como Alcalde, ojo con eso porque en lo particular nosotros aunque ya haya pasado el proceso, vamos a ser respetuosos de lo que sucedió en el proceso”, manifestó.