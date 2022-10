Mensaje del Gobernador a ‘El Químico’: no hay respaldo al Alcalde por luminarias, que sigan las investigaciones

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, afirmó que no hay respaldo al Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, por el tema de las luminarias.

En su conferencia semanera expresó que él será respetuoso de la resolución de la Auditoría Superior del Estado y del actuar del Congreso del Estado, y que no respaldará al Presidente Municipal, ni a ningún otro funcionario que incurra en este tipo de acciones.





¿Hasta qué punto va a respaldar al Alcalde de Mazatlán y cuál es su mensaje sobre eso?

“Yo no voy a respaldar a nadie en ese tipo de conflictos, tienen que ser aclarados debidamente todos esos temas, temas de uso de recursos, tipos de contratación, etcétera, etcétera, eso allá, por eso es que hay una auditoría especial, que ya se entregó el resultado”.





Rocha Moya añadió que se debe informar a las partes correspondientes para luego realizar acciones, ya sean amonestaciones, observaciones hasta denuncias a la Fiscalía Anticorrupción por un probable daño al erario.

“Tiene que informar (la ASE) a los entes, a quienes, a los interesados ‘Municipio ya te informo, esto es lo que resultó, a ver, Congreso, aquí está, Comisión de Fiscalización, te informo’... la Fiscalía le ha pedido a la Auditoría que le informe cuando tenga resultados, entonces también tiene que informarle a la Fiscalía, entonces eso se convierte en un trámite entre auditoría, diputados y el tema de la Fiscalía”, indicó.

Reiteró que sigue en contra de ocultar la información de la cancelación del contrato de luminarias con Azteca Lighting, no hay una razón válida y que justifique esto.

“Yo no tengo nada qué hacer más que decirles, amigas, amigos, nosotros somos un Gobierno comprometido con la transparencia, de tal manera que en lo particular, soy enemigo de andar resguardando información, porque eso no es transparencia, que si legalmente, no, no, no, ninguna, no hay ninguna razón”, subrayó.

“Somos un Gobierno transparente, que no batallen los periodistas para recibir información, que no necesiten que ir a pedirlo por un oficio, y batallen... somos un Gobierno de transparencia, no me gustan las reservas”, detalló.

Si él se encuentra un día en un tema parecido en el que se está Benítez Torres, añadió, no buscará el respaldo de nadie; como Gobernador, él tendrá que responder al respecto, lo mismo pasa con sus funcionarios que se vean en una situación parecida.

“Cuando yo me meta en una bronca de ese tipo, no quiero que me apoye el Presidente, desde ahora lo digo, si yo me meto en un problema de ese tipo, yo tengo que responder, y si alguno de mis funcionarios lo hace, tienen que responder y si algunos de los presidentes municipales, tienen que responder”, precisó.