$!Mercadito Emprendedor brinda un espacio a los jóvenes emprendedores en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Mercadito Emprendedor de ropa, comida, bebidas, accesorios, libros y otras sorpresas, que jóvenes emprendedores locales expusieron este sábado en Mazatlán, crece cada vez más. Desde las 16:00 horas, los visitantes pudieron recorrer el Parque Central y encontrar un sinfín de promociones, que este tipo de bazar brinda como una oportunidad para activarse entre las juventudes de la ciudad y emprender con algún producto o servicio.

Este mercado es organizado por el Instituto Municipal de la Juventud y otras organizaciones, así como las embajadoras de las juventudes 2030, Estrella Beltrán Medina y Sonia Aguiar, con el propósito de impulsar el talento local.

El programa se replica en otros municipios del centro y norte de Sinaloa, por lo que las fechas van de acuerdo a la disponibilidad del lugar y de otros factores. A los interesados para sumarse a este bazar pueden acercarse al Imju para conocer las fechas de los futuros eventos y se recomienda revisar las páginas oficiales de redes sociales del Parque Central Mazatlán, la dependencia u otras iniciativas locales como Mercado Rosa, ya que publican la información de sus próximas ubicaciones como el Parque Ciudades Hermanas y el Parque Central.