$!Mercado de las Flores en Mazatlán enfrenta retrasos previo al Día de Muertos

MAZATLÁN._ El conocido Mercado de las Flores, en Mazatlán, se ha llenado de color y olores previo al Día de Muertos, pero no de clientes. Los vendedores también se han enfrentado al retraso con el que está llegando la mercancía de los mercados de abastos de la Ciudad de México y de Guadalajara, a consecuencia de las casetas bloqueadas por agricultores.









Miguel Moreno, florista de 35 años, aseguró que los comerciantes han resultado afectados porque hubo flor que venía de sobrepedido y que se quemó en los trayectos hacia Mazatlán por las largas esperas y el calor, como el cempasúchil, la nube, la polar y margarita, por ser de las más delicadas. Narró que el lunes hubo varios torton que reportaron pérdidas por arriba del 20 por ciento de las flores que se quemaron. “Estuvieron 48 horas parados en la carretera con aquel calorón y por la noche del lunes empezó todo. De la Ciudad de México hay varios que abastecen y otros que van a otros poblados”, dijo.









Miguel agregó que llegó el miércoles para abastecer florerías de la ciudad y de rancherías, aunque se quemaron las flores típicas, la polar, la nube y la margarita. Lamentó que hay negocios que no podrán incrementar precios por las dificultades económicas que prevalecen y que apenas podrán subir un 15 por ciento. Y es que los floristas instalados en este espacio mejor conocido como el Mercadito de las Flores, donde se ofertan este tipo productos, se mantienen positivos de que la compra repunte desde el 1 de noviembre, con el Día de los “Angelitos”; y el 2, cuando las familias vayan a visitar a sus difuntos.

Los floristas del Centro de la ciudad señalaron que en el Día de Muertos se vende principalmente la flor de cempasúchil, terciopelo (celosía), clavel, nube, la guerbera, las rosas, además de otras flores como el alcatraz, el crisantemo y lirio de araña. La flor más icónica es el cempasúchil, utilizada en los altares de muertos para guiar a las almas con su color vibrante, mientras que otras como el terciopelo y el clavel se usan por su belleza, simbolismo y durabilidad.