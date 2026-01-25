$!Mercado López Mateos espera por fin ser rehabilitado este año

Con malas condiciones en su estructura y en situación de casi abandono se encuentra actualmente el Mercado Municipal López Mateos, ubicado en la colonia del mismo nombre, donde se puede ver la falta de mantenimiento y rehabilitación a un techo que continúa siendo de lámina de asfalto, algo que puede ser dañino para la salud. Locatarios y proveedores de dicho mercado han manifestado la falta de trabajos por parte de las autoridades para regresar la vida al inmueble, mismo que tiene muchos puestos vacíos y poca afluencia de compradores. Resaltan que son años ya desde la última reparación en el interior de las instalaciones.

“Este mercado está abandonado, le hace falta mucho; pues tú sabes, los techos están quemados y parece que hace falta que haya un ciclón para que vuele todo y el municipio se encargue de poner otros techos nuevos. Está muy raro que no le metan ni un cinco a este mercado”, explicó Marte Rodríguez, proveedor del mercado. “Llovió ayer y se mojó el mercado. El problema es que hay mucha mercancía y se echa a perder. El drenaje ya tiene rato que tampoco lo manejan; el sistema eléctrico, igual vinieron los de Producción Civil hace como dos años, nomás a ver y no hicieron nada, solo levantaron un acta ahí y ya. Quedaron de venir después y no vinieron”.

Rodríguez comentó que también hace falta darle una ‘manita de gato’ al edificio con pintura, además de mejoras a la fachada y pavimentar la calle de atrás. De hecho, mencionan que pronto estarán teniendo una reunión con la gente de Servicios Públicos para ver qué se puede hacer por el inmueble. Sobre la postura que tiene la Comisión de Mercados y Centrales de Abasto del Gobierno de Mazatlán, sobre dar prioridad a la rehabilitación de los mercados municipales este mismo año, los locatarios expresan sería una gran decisión de su parte, ya que un mercado con mejoras hace que la gente se interese por visitarlo con frecuencia. “Qué bueno que se hagan (las gestiones). Son completamente necesarias, y pues llamamos a que vengan y que empiecen a trabajar, pues si rehabilitamos el mercado, hacemos que la gente se interese en venir. Por ejemplo, si hay una rehabilitación, la gente quiere puestos porque va a atraer gente; si tú le inviertes a un negocio, va a venir la gente.





“Todos saben que si no le metes dinero tú al mercado, la gente prefiere mejor irse a Ley, a Walmart. Hay clientes cautivos que vienen y compran, pero no solo queremos esos clientes cautivos, queremos también a los demás, que venga más gente de colonias aledañas y se llene de vida el mercado”. Los regidores Mylai Quintero y Felipe Parada han sido de los funcionarios que más expresan su consternación por el mal estado en que operan los mercados municipales desde hace tiempo, por lo que han compartido su intención de buscar más recursos a través de Cabildo, para dar luz verde a estas rehabilitaciones.