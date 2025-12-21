$!Mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán goza de repunte en sus ventas por la temporada navideña

El arribo de la temporada decembrina ha beneficiado positivamente a los locatarios del mercado municipal Miguel Hidalgo, en la colonia Benito Juárez, ya que sus ventas han tenido un repunte en las últimas semanas por la cercanía de las fiestas; así lo indicó Bernardo Osuna, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado. Explicó que este repunte comenzó desde noviembre y se ha podido mantener gracias al gran movimiento de gente que acude al mercadillo para hacer sus compras de la cena de Navidad y Año Nuevo. No obstante, señala que el rango de ventas totales no sobrepasa al del año pasado.







“Gracias a Dios, sí se vino un repunte. Yo creo que a fines de noviembre ya se empezó a ver un repunte y se ha mantenido también este mes. Obviamente, comparado con otros años, pues yo creo que cada año baja o se van las ventas dispersando un poco más, pero se trata de irle buscando y metiendo nuevos productos”, dijo Osuna Zamora. “Obviamente ahorita las ventas de fin de año son ventas extraordinarias. Si tú las comparas con un día normal, pues a veces vendes un 100 por ciento, hasta un 200 por ciento que es muy bueno. Nosotros siempre hacemos las comparaciones con los años anteriores, y andamos ahí más o menos a la par del año pasado”.

Mencionó que son las pollerías, carnicerías, pescaderías y fruterías, los negocios que más han tenido un aumento en sus ventas, pues es donde se puede encontrar todo tipo de productos de la canasta básica; además de que son las que mantienen vivo al mercado. “Lo que es la canasta básica, eso sigue siendo de los artículos que sostienen al mercado. Aquí la verdad, la carta fuerte del mercado es la carnicería, pollería, pescadería, frutería, la cremería, que son los cinco giros estrellas que tenemos nosotros y sostienen al lugar. “Si tú entras al mercado y te fijas, están todos los negocios llenos. Y ellos, lo que es el área de comida todavía es más fuerte por la cena de fin de año que la de Navidad, ya que el 31 es cuando más platillos de estos giros preparan los mazatlecos”.





