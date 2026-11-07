$!Mercado Orgánico de Mazatlán inicia su temporada 16 este 14 de noviembre

Con la participación de aproximadamente 33 marcas y productores del sur de Sinaloa, el Mercado Orgánico de Mazatlán se encuentra listo para poner en marcha su temporada 16 el próximo 14 de noviembre, que tendrá como escenario la Plazuela Zaragoza, donde se ofrecerán alimentos, artesanías y actividades culturales para toda la familia. Así lo dio a conocer el comité organizador de este espacio comercial en rueda de prensa, encabezado por Jorge Sánchez Sánchez y Héctor Ureña, fundadores del Mercado Orgánico, donde además se informó que este año se estarán incorporando actividades de ejercicio, bienestar y convivencia, reiterando así la invitación a los mazatlecos para consumir productos locales.

Ureña destacó que ofrecer alimentos orgánicos, producidos de manera sustentable y que contribuyan a la salud de los consumidores, es uno de los principales propósitos del Mercado Orgánico. “El mercado orgánico se ha creado con la filosofía de ser un espacio para comercialización de productos locales, cuyo proceso de producción o elaboración intenta ser más orgánico que el entorno lo permita a su vez. Aquí se busca este espacio con armonía de convivencia”, declaró. Edith Sánchez, integrante del comité, expresó que, durante esta edición, estarán participando productores provenientes de toda la región, con una oferta que busca acercar el trabajo del campo y de los artesanos a los consumidores. “Ustedes no están comprando un producto que sea en un estante, ustedes están comprando y llevándose un pedacito de nuestro corazón, de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra historia va ahí en este producto”, comentó. “Esta temporada contamos con alrededor de 33 marcas, productores, y vienen desde la comunidad, desde San Ignacio hasta el Rosario”, añadió.

La productora mencionó que parte de las novedades que ofrecerá el Mercado Orgánico en esta edición, es la propuesta denominada ‘MOM Fest’, que reunirá activación física, charlas de bienestar y salud mental, así como talleres de huertos urbanos y actividades gastronómicas. La programación también contempla música en vivo, presentaciones de ballet folclórico, actividades artísticas para niños, clases de cocina y catas de café. Sánchez destacó que la intención es que las familias encuentren un lugar donde puedan realizar sus compras, desayunar, convivir y conocer distintas expresiones culturales. “Para mí en lo personal me llena de gran orgullo y satisfacción ser parte de un comité que promueve todos estos valores y cultura mexicana, que se lleven ese amor que tiene la gente trabajadora, porque eso es lo que somos, gente de campo trabajadora, gente artesana que le pone amor a las cosas que hace”, expresó. Durante la presentación, Susana Rojas Martínez, también integrante del comité, destacó la importancia de apoyar a los productores y artesanos de la región, especialmente ante las dificultades económicas que enfrenta la comunidad.