$!Mercados de Mazatlán operan con deficiencias de infraestructura y riesgos, denuncia regidor

“Tiene muchas situaciones y fracturas, tan peligroso es que para remover una lámina de estas que la gente se tiene que poner este tipo de trajes, tan solo para quitarlas, trajes completamente como cuando andábamos en el Covid, ya no podemos seguir teniendo este tipo de infraestructura municipal”.

“El Mercado ‘Pino Suárez’, nuestra joya arquitectónica, esta es la marquesina donde está la parada de camiones en la calle Benito Juárez: ya están las varillas a la vista, expuestas, se está desprendiendo el enjarre y la gente está ahí parada esperando su camión; Dios guarde le cae un pedazo de enjarre en la cabeza a alguien, esa es nuestra joya arquitectónica”, alertó.

“Este otro pasillo es del ‘Pino Suárez’ también, es la planta alta donde están los restaurantes. Este pasillo tiene tragaluces de cristal que se están desprendiendo, ya se han desprendido algunos y han estado a punto de ocasionar un accidente, tienen unos conitos nada más con una cinta amarilla de precaución. Yo no creo sinceramente que Protección Civil haya dictaminado que con eso ya evitamos el peligro de esa situación y no es un tema contra Protección Civil ni contra Servicios Públicos, es más, tal vez ni siquiera de esta administración, es una situación actual que tiene por lo menos ocho años que no se atienden los mercados en infraestructura, pero también se es responsables por omisión”.

Parada Valdivia recalcó que es responsabilidad de la actual administración atender a los mercados municipales de manera inmediata, por lo cual solicitó a la Alcaldesa girar instrucciones a la Dirección de Obras Públicas Municipales para que haga un levantamiento de la situación de los mismos para saber qué es lo que se tiene y cuánto va a costar, pues no hay dictamen y se requiere que se haga a la brevedad.