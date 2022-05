Mercados mazatlecos deben seguir con protocolos sanitarios contra el Covid: Oficial Mayor

En los mercados de Mazatlán se deben seguir aplicando los protocolos sanitarios para la prevención del Covid-19, manifestó la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Todos los mercados tienen instrucciones de seguir acatando las medidas (sanitarias) y más los mercados municipales, porque ellos venden la comida directa, cada puesto lleva la comida desde el mercado hasta la casa, entonces es muy importante que ahí cuidemos el uso de cubrebocas y en los mercados, para los vendedores, aplica el uso de cubrebocas, en este lugar es el único que no es por decisión, sino por prácticamente obligación”.

Reiteró que en esos lugares las personas que venden los productos tienen que usar el cubrebocas para cuidar a la ciudadanía.

También dijo que a comparación de hace dos meses, va muy a la baja en la aplicación de multas en establecimientos por no aplicar protocolos sanitarios para prevenir el contagio del Covid-19, porque ahorita solamente se están solicitando los protocolos en la entrada, los filtros de acceso, pero ya no en el interior, es decisión de los clientes si usan o no el cobrebocas y anteriormente si se encontraba a personas sin cubrebocas se multaba al establecimiento.

“Este fin de semana tuvimos alrededor de 9 multas por falta de protocolos en establecimientos que se tomaron un poco a la ligera el tema”, continuó Velarde Narváez.

Reiteró que como Mazatlán y Sinaloa se encuentran en verde en el Semáforo epidemiológico del Covid-19, en el interior de los establecimientos es opcional que las personas usen el cubrebocas, pero para ingresar sí tienen que pasar por un filtro sanitario.