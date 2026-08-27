Mercados, pensiones y rendición de cuentas concentran la sesión de Cabildo en Mazatlán

Donación de terrenos, movimientos en mercados municipales, reconocimiento a trayectorias, jubilaciones y pensiones, así como la comparecencia del Tesorero Municipal, formaron parte de los principales asuntos que se abordaron durante la 44 sesión de Cabildo de Mazatlán.

En los temas de materia patrimonial, el Cabildo aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda para que la Presidenta Municipal, Minerva Osuna Zavala y el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, acepten, en carácter de donatarios, una superficie de terreno de 712.13 metros cuadrados.

El predio se encuentra ubicado por la Avenida Antonio López Sáenz, en el Fraccionamiento Blu Hábitat Lagoons, y corresponde a un área de afectación que será destinada como vialidad pública, por lo que con la autorización del cuerpo edilicio, las autoridades municipales podrán protocolizar la donación mediante escritura pública.

Por otra parte, fueron sometidos a consideración cinco dictámenes de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, relacionados con asignaciones, cesiones de derechos y cambios de giro en locales de los mercados Miguel Hidalgo, Ricardo Flores Magón y José María Pino Suárez.

Entre los asuntos aprobados se encuentra la asignación por defunción del local B-1 del Mercado Miguel Hidalgo, dedicado a la venta de ropa y anteriormente concesionado al fallecido Elías Rendón Vargas, para que sea otorgado a Geovanni Rendón Cañedo.

También se avaló el dictamen relacionado con Leonor Bañuelos Delgado y el local C-24 del mismo mercado, para modificar su actividad comercial de venta de semillas y especias a restaurante.

Asimismo, en el Mercado Ricardo Flores Magón fueron aprobados los dictámenes correspondientes a dos cesiones de derechos y cambios de giro, uno corresponde al local B-34, anteriormente concesionado a Alma Violeta Acuña Pérez, cuyos derechos serán cedidos a Toxtle Nolasco Pedro para cambiar de zapatería y huarachería a la venta de artículos para regalo, adornos, perfumería y curiosidades.

El segundo corresponde al local B-39, cuyos derechos pasan de Jesús Enrique Acuña Pérez a María del Rosario Torres Romero, con un cambio de giro de frutería a juguetería.

En el caso del Mercado José María Pino Suárez, el Cabildo aprobó el dictamen de negativa a la solicitud presentada por la ciudadana Daniela Izquierdo Heredia para cambiar el giro del local C-68 BIS, donde locataria pretendía modificar la actividad del establecimiento, actualmente dedicado a la venta de frutas y legumbres, para comercializar ropa, artículos de piel y artesanías; sin embargo, el dictamen aprobado determinó no autorizar dicho cambio.

En este apartado, los regidores Wendy Barajas Cortés y Felipe Parada Valdivia se abstuvieron de emitir su voto en lo particular, pero terminó siendo aprobado por la mayoría de los regidores con 10 votos a favor.

El Cabildo también aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Acción Social y Cultural para otorgar el Premio al Mérito Femenino 2026 “Profesora Agustina Monterde Lafarga”, donde la distinción será concedida a María del Carmen Espinoza Noreña, luego de que la propuesta recibiera el aval del cuerpo edilicio.

En materia laboral, fueron aprobados cinco dictámenes presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social relacionados con jubilaciones y pensiones de trabajadores municipales y sus beneficiarios.

Se autorizó la jubilación laboral de Miguel Antonio Vargas Ríos, supervisor general A del Departamento de Ingresos de la Tesorería Municipal y también fue aprobada la pensión por retiro y/o jubilación de Jesús Alberto Ayala Segovia, policía tercero operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Además, el Cabildo avaló las pensiones por retiro anticipado y/o voluntario de Víctor Joel Domínguez Hernández, policía primero operativo, y Miriam Julieta Alcalá Castro, policía operativo, ambos pertenecientes a la corporación preventiva.

El quinto asunto aprobado corresponde a una pensión por viudez a favor de María Porfiria Pineda González, esposa del fallecido trabajador sindicalizado José Santos Rubio Figueroa, quien se encontraba adscrito al Departamento de Aseo Urbano de la Dirección de Servicios Públicos.

Finalmente, los integrantes del Cabildo aprobaron el asunto relacionado con la comparecencia del Tesorero Municipal ante el pleno, la cual se deriva de un punto de acuerdo presentado por la Regidora Gladys Fabiola Torres Torres y aprobado originalmente durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 43, celebrada el pasado 13 de agosto.

Con esto, la sesión concluyó con la aprobación de los asuntos contemplados, que abarcaron temas de patrimonio municipal, mercados, derechos laborales, reconocimientos ciudadanos y rendición de cuentas de la administración municipal.