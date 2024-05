En la Semana Internacional de la Moto la población merece un desfile de calidad, que realmente pueda disfrutar, ver los diferentes tipos de motocicletas, manifestó el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, tras expresar que hasta el momento nada más se han registrado incidentes menores.

“Es un tema muy polémico quizás ese (de la cancelación del desfile por parte de los organizadores) en el sentido de decir quién fue el responsable directo o no directo en la suspensión o no suspensión. Yo creo que definitivamente este es un evento de talla internacional, es un evento que merece respeto como tal, es un evento que tiene mucho, mucho que dar todavía, es un evento que originalmente se manejaba del cambio de la fecha que iba a ser un evento que no iba tener el resultado como se esperaba, cosa que estamos viendo que no es así, realmente la asistencia del biker de corazón ahí está, las personas que vienen a disfrutar de este evento ahí están”, agregó Ruiz Gastélum.

“Relacionado a lo que es el desfile pues también merece un desfile de calidad, merece un desfile donde realmente el ciudadano pueda ir a disfrutar de los diferentes caballos motorizados que están aquí en la ciudad, a diferencia de desfiles que se han realizado con fechas anteriores donde realmente pues era mayor número de motociclistas locales o motocicletas de bajo cilindraje que se presentaban aquí en la ciudad y eso generaba inconformidad hasta cierto punto, entonces también propiciaba que los accidentes estuvieran, ahora sí, más latentes que en otras ocasiones”.