$!‘México es creatividad’: Tatiana Clouthier

MAZATLÁN._ México es creatividad, pero también la Alianza del Pacífico, integrada por México, Colombia, Perú y Chile, ha sido creativa en maneras de hacer frente a los retos para seguirse integrando y seguir reactivando no solamente la economía sino el corazón, dijo la Secretaria de Economía federal, Tatiana Clouthier Carrillo.

“Me quedo con la frase maravillosa que daba Alfredo Rendón ahorita donde decía que México es creatividad, no me cabe la menor duda que sí México es creatividad, pero también la Alianza del Pacífico ha sido creativa en maneras de hacer frente a los retos para seguirse integrando”, añadió Clouthier Carrillo en su mensaje al inaugurar de manera virtual el Foro Alianza del Pacífico, “La Reactivación de la Economía Creativa. Industrias Audiovisuales”, la mañana de este viernes en Mazatlán.

“Estoy segura que este esfuerzo que hoy habremos de tener durante el día nos llevará a que esa creatividad se ponga al servicio de la población para poder seguir reactivando no solamente la economía sino el corazón y en todo lo que tiene que ver con creatividad no me cabe la menor duda tampoco que el límite es el cielo”.