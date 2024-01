Agregó ante representantes e integrantes de dichas asociaciones y fundaciones que no es solamente eso, que ya es sumamente grave esta realidad, sino que se tiene una agenda que es casi inagotable en atención a derechos de niñas, niños y adolescentes y seguramente nadie recuerda lo que pasó en su primer año o los primeros mil días de vida casi, pero los siguen acompañando y los van a acompañar el resto de su existencia.

”Seguramente quienes han tenido la oportunidad de viajar a otros países es muy común ver carteles en los aeropuertos o en las líneas aéreas o en las terminales de autobuses: aquí la trata, los niños, los teléfonos, sin embargo, aquí es mucho más común identificar carteles de se prohíbe fumar o se prohíbe pasar, pero no vemos nada, absolutamente nada vinculado a la protección o a la defensa de las niñas, los niños y los adolescentes, nos hemos convertido en ese paraíso de espanto y de terror y estamos a nada de ocupar el primer país del mundo en turismo sexual infantil, mal llamado turismo, pero así es como se denomina, sexual infantil”.

”Esa primera infancia tenemos que recuperar políticas públicas o cuidado de manera totalmente transversal, para muchos de nosotros la desaparición o la destrucción de buena parte de las instancias infantiles ha sido una tragedia porque si algo no tenemos en México todavía es un sistema de cuidados, que el sistema de cuidados siga recayendo fundamentalmente en nosotras las mujeres y en ese sistema de cuidado se da como natural que desde que se nace hasta que se muere la cuidadora tenemos que ser nosotras”, continuó.

”Y no es que no tengamos un acto de amor del cuidado, pero no hay una política pública que acompañe el cuidado desde antes de nacer, cuando se nace y el resto de nuestra vida”.