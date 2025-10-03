$!México fuera otro si ‘Maquío’ hubiera llegado al poder: PAN

MAZATLÁN._ A 36 años del fallecimiento de Manuel Clouthier del Rincón, panistas recordaron su liderazgo y apostolado a la democracia con un panel y documental. En el panel “PAN con Café”, organizado por el dirigente del Partido Acción Nacional en Mazatlán, Evaristo Corrales, estuvieron presentes tres personajes que caminaron con “Maquío” por todo Sinaloa: Ana Castañeda, César Kelly y Raymundo Rocha. Los militantes de la vieja guardia panista sufrieron la persecución del Partido Revolucionario Institucional en el gobierno reservándose las ventajas del poder en cuestiones electorales, cuando Clouthier del Rincón compitió por la Gubernatura de Sinaloa y por la Presidencia de la República.

Raymundo Rocha, con 42 años de militancia, consideró que el panismo no está derrotado como partido, admitiendo que se han cometido errores con la oportunidad de gobernar tiempo insuficiente para acabar con la hegemonía del oficialismo en México. “La flama no se ha apagado, el PAN existe hay un cambio generacional que va a sacar la casta. El PAN tiene doctrina, tiene valores y su fundamento es la familia. No estamos derrotados”. Descartó que le asuste el mal gobierno, pero sí llamó a luchar para invitar a la ciudadanía a buscar la democracia.

Rocha aprovechó para agradecer a Noroeste la publicación de las frases icónicas de Manuel Clouthier, con gran valor para el panismo. “Agradecer a Noroeste que hayan publicado estas palabras del Maquío. El tema de esa reunión es recordar a quién se dirigía; fue un verdadero líder que dio su vida por una democracia por el bien común”, aseguró.

Por su parte, la ex regidora, Ana Castañeda, reconoció la decisión y valentía de “Maquío” en la encomienda por convencer con sus palabras. “A mí me sigue doliendo su partida porque fue una de las pérdidas más grandes y otro hubiera sido otro México si hubiera llegado Clouthier”, sostuvo. Para César Kelly, el político sinaloense fue un panista fuera de serie, al que lamentablemente le tocó vivir un régimen. Ahora hay muchos políticos arcaicos con una repetición viciosa del PRI, dijo. “Maquío hubiera luchado si hubiera estado vivo en estos tiempos con pasión a erradicar un gobierno que se parece al PRI de esos tiempos”, señaló. Además, afirmó que aún se pueda lograr la paz si no se rinden los panistas íntegros, auténticos y fieles para reconquistar la libertad.

Eleazar Félix López, de 76 años y militante panista de los originales, recordó anécdotas y la época de las dos campañas intensas que vivió muy cerca de Clouthier del Rincón, de quien asegura no ha existido otro líder igual. Incluso, aseguró que habría sido un buen Presidente si hubiera podido llegar al poder. Y es que Clouthier del Rincón, con su declaración de guerra, peleó y luchó por la dignidad de la gente, describió. Le decían que se sentía superior a los demás y que su pasión le cegaba, agregó, y por eso era el hombre fiero echado para adelante atrayendo a las mujeres. La tragedia empezó, según los relatos, cuando llamó a eliminar su voto para declarar nulas las elecciones porque no estaban siendo libres, donde perdió contra Carlos Salinas de Gortari y empezaron con ello las negociaciones entre la cúpula del panismo.