México no está entre los cinco destinos turísticos más importantes para los estadounidenses: López Negrete Coppel

México no está entre los cinco países de destino turístico más importantes para los estadounidenses y debería de estar en esa lista, manifestó el ex director general del Consejo de Promoción Turística de de México y experto internacional, Rodolfo López Negrete Coppel.

“Estos destinos son los destinos más populares en el 2025 para el consumidor americano. Pueden ver ahí una lista de países que ustedes conocen: Inglaterra, Italia, Francia y se coló la República Dominicana y México no está, esto es para el mercado norteamericano y hubiéramos pensado que deberíamos estar en esta lista corta de los destinos más populares para los americanos”, añadió al participar en el Foro de Turismo, Negocios y Turismo “La gestión turística frente al espejo”.

“Creo que es un dato que tenemos que reconocer y tenemos que enfrentar y hacer algo al respecto”.

En el evento realizado la mañana de este viernes 2 de octubre en un salón del Centro de Convenciones, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán, agregó que los países de destino turístico con mayor crecimiento son los cuatro países en mención.

El quinto es España y en la última década destinos como Portugal y Grecia han crecido cuatro veces y actualmente con el “networking” de líneas aéreas que hay el turismo viaja a cualquier parte del mundo.

“La competencia se ha vuelto más global en contra de lo regional y eso nos forza a todos los destinos a ser mucho más competitivos para que ese consumidor que antes venían a los diferentes destinos mexicanos hoy está yendo a cualquier destino en el mundo entero, nos están quitando participación de mercado, entonces es algo que tenemos que ponerle atención”, añadió.

Además expuso que la industria de viajes está viviendo una transformación mayor, el viajar está siendo influido por fuerzas y conductores mucho más profundas que los satisfactores tradicionales que hacían mover en las decisiones sobre a dónde viajar.

“El proteger al viajero, pero también proteger al planeta se ha vuelto una prioridad significativa, todo este comportamiento propulsado por la tecnología, como ya sabemos que lo hace más fácil, lo hace más ágil, lo hace más inteligente, el futuro de viajes se está escribiendo el día de hoy, no se ha escrito, se está escribiendo conforme vamos pasando por esta etapa, hoy se está escribiendo el futuro del sector turístico en el mundo entero”, recalcó.

Por eso se preguntó si se está listos y preparados para enfrentar esa transformación y si no lo están se deben preparar.

“Este es el número: 554 billones de dólares es el tamaño del mercado que está ahí de viajes en el 2025, tenemos que captar una proporción importante de ello y ahorita la estamos perdiendo, no la estamos maximizando, no somos tan competitivos como deberíamos ser, por eso la tremenda oportunidad”, expresó ante la vecindad de México con Estados Unidos.

Precisó que este crecimiento viene de 520 billones de dólares en el 2025, el mercado sigue robusteciéndose, hay cada vez más viajes en el mundo, hay más turismo, por lo que depende de quienes se dedican a esta actividad poder captar lo que les corresponde.

También expuso que el 55 por ciento del mercado extranjero ha nombrado sustentabilidad como uno de los tres grandes conductores más importantes para tomar su decisión a dónde van a viajar y qué marcas escoger, es algo que ya es un hecho, no es una opción y 2.5 de cada 5 viajeros combina el trabajar con el placer en estancias de un mes promedio, es lo que se vio en la pandemia del Covid, pero se ha mantenido esa tendencia y esa es una tremenda oportunidad que se tiene.

Informó que de 44 millones de viajeros en Estados Unidos, reconocen las redes sociales como el estimulador de la razón de su viaje, la influencia digital sigue creciendo y eso es una muy buena noticia.

También dijo que las experiencias son muy importantes y la experiencia que tiene el consumidor cuando visita un destino, un lugar en particular o cuando llega a una determinada marca, pero se requiere llevar esas experiencias a otro nivel ya.

“Esas experiencias se convierten en sentimientos, los sentimientos solamente es una etapa mucho más profunda que todos arrasamos en nuestra alma y en nuestro corazón y que son los que los van a ayudar a decidir escojo esta marca o escojo esta otra marca, escojo este destino, escojo este otro destino, donde me entiendan mejor mis sentimientos es donde voy a acabar decidiendo ir”, reiteró, quien expuso 10 sentimientos que son importantes en la toma de decisiones como la seguridad y un entorno saludable, un pasaporte de estar tranquilo.

Dijo que el consumidor prefiere seleccionar marcas con prácticas de seguridad transparentes, la transparencia genera lealtad y la lealtad de la marca es difícil construirla, pero una vez que se construye puede generar ese seguimiento del consumidor que se va a quedar por mucho tiempo y se debe seguir alimentando esa marca.

Entre otros sentimientos, mencionó las huellas ecológicas, es algo esperado por el viajero de hoy, quiere sumergirse, profundizar mucho más en la experiencia de lo que se le está ofreciendo y dejar mucho más a la comunidad que las gracias, la comunidad es una herramienta que para Mazatlán va ayudar a combatir la percepción de inseguridad.

“Y tenemos la gran ventaja que el consumidor eso está buscando, está buscando penetrar en la cultura, no nada más visitar los lugares históricos y culturales, sino penetrar, convivir y eso es una oportunidad que tenemos en México porque tenemos una de las culturas más ricas en el universo, tenemos que explotarla mejor”, reiteró.

El expositor también expresó que en el 2027 y hacia adelante la industria de viajes y turismo debe escuchar más profundamente al consumidor y sus motivadores, innovar más atrevidamente, dejar de ser conservadores, se deben atrever y diseñar viajes alrededor de lo más relevante para el viajero moderno .

“Las marcas que se adapten a estos desafíos del consumidor no solo se van a mantener relevantes sino van a ser los líderes en la industria, inspirando lealtad, captar ese crecimiento conforme el mundo regresa a la exploración, con un propósito renovado, pero con expectativas mucho más altas”, dijo.