México no ha perdido tanto turismo por la pandemia, afirma Sectur federal

MAZATLÁN._ Por la pandemia de Covid-19, México tuvo una contracción turística del 46 por cierto contra 84 por ciento de las grandes potencias y fue gracias a las políticas biosanitarios implementadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués.

Agregó que el 92 por cierto del total de turismo que recibía el País al cierre de 2018 favorecía solamente a seis plazas de vocación turística, por lo que era una concentración excesiva, una dependencia de solamente dos países.

“(En el 2021) cerramos con 21 millones de turistas y 18 mil 400 millones de dólares”, continuó Torruco Marqués este sábado en Mazatlán, donde continúa su gira de trabajo por Sinaloa.

“Al cierre verde del primer corte de caja como resultado de la pandemia podemos decir que la política que implementó el Presidente de la República no estuvo equivocada, al contrario, tuvimos una contratación de 46 por cierto contra 84 por ciento de las grandes potencias y a nivel mundial hubo una contratación de 73”.

El titular de Sectur recalcó que lo que hizo que México no cayera tanto fue la no restricción de vuelos internacionales, la orden presidencial de poner en marcha en forma inmediata Turismo y Secretaria de Salud los protocolos biosanitarios, y no hubo el endeudamiento, por lo que el País se recupera más rápido que la competencia.

“Y eso nos catapultó a la tercera posición en forma coyuntural, solo por abajo de Francia e Italia, pero las potencias irán tomando sus lugares y nosotros ampliando la oferta, los mercados para ser más competitivos”, recalcó.

Con respecto a los viajes ecoturístico a a lo que fue el Centro Penitenciario Federal de las Islas Marías, dijo que eso lo dará a conocer el Presidente de la República en una conferencia de prensa mañanera