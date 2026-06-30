$!México pasa a octavos y a Mazatlán le gana la euforia mundialista

Tras el silbatazo final del cuarto partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, la marea humana de camisetas verdes, blancas y rojas, se apoderaron de las letras brincando y coreando el “Cielo Lindo”. De pronto, se llenó la glorieta del Valentinos y las Letras icónicas de la ciudad con el ruido de la victoria, del corazón hinchado de orgullo mexicano y de los claxon de autos sonando con banderas recorriendo la zona y todo el malecón, como últimamente se acostumbra celebrar en Mazatlán, la Perla del Pacífico México.









Las Letras de Mazatlán, el parador fotográfico del malecón ya se sabe es el punto de reunión obligado, casi como la Glorieta del Ángel de la Independencia en la Reforma de la Ciudad de México o como la Minerva en Guadalajara, Jalisco, que representan el lugar ideal para dar rienda suelta al festejo de la ola verde muy a lo mexicano. El tráfico sobre la Avenida del Mar se bloqueó, porque el estallido de alegría y fervor futbolero hizo que visitantes y pobladores se unieron en un solo baile, brincos y gritos de “Si se pudo”.







