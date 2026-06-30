$!México pasa a octavos y a Mazatlán le gana la euforia mundialista

Tras el silbatazo final del cuarto partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, la marea humana de camisetas verdes, blancas y rojas, se apoderaron de las letras brincando y coreando el “Cielo Lindo”.
De pronto, se llenó la glorieta del Valentinos y las Letras icónicas de la ciudad con el ruido de la victoria, del corazón hinchado de orgullo mexicano y de los claxon de autos sonando con banderas recorriendo la zona y todo el malecón, como últimamente se acostumbra celebrar en Mazatlán, la Perla del Pacífico México.
Las Letras de Mazatlán, el parador fotográfico del malecón ya se sabe es el punto de reunión obligado, casi como la Glorieta del Ángel de la Independencia en la Reforma de la Ciudad de México o como la Minerva en Guadalajara, Jalisco, que representan el lugar ideal para dar rienda suelta al festejo de la ola verde muy a lo mexicano.
El tráfico sobre la Avenida del Mar se bloqueó, porque el estallido de alegría y fervor futbolero hizo que visitantes y pobladores se unieron en un solo baile, brincos y gritos de “Si se pudo”.
Con bandera y sombreros de charros, trompetillas y cerveza en mano, la alegría hicieron de esta noche, una más para enorgullecerse de ser mexicano, y que “pese a todo lo que esté ocurriendo, pese a todo lo malo, ganamos, y eso nos hace olvidarnos”, expresó Felipe Lizárraga quien junto a sus amigos llegaron a este punto de Mazatlán para celebrar que el equipo mexicano pasó a la siguiente fase.
El estallido de la victoria, se dio entre locales y turistas que corrieron hacia las letras monumentales apenas terminó el encuentro en un ambiente de los claxon de los autos atrapados y del grito al unísono de “México, México” que pasó a los octavos frente a las silenciosas olas del Pacífico.
Desde Mazatlán, la celebración de la ola verde sigue creciendo y por ello las autoridades vigilan la avenida del mar para que no se registre percance alguno a la fanaticada.