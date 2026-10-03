México Tiene Vida confía en obtener registro y ya perfila proyecto político para Mazatlán en 2027

MAZATLÁN._ Jorge Abel López Sánchez, ex Alcalde de Mazatlán y coordinador estatal de la asociación civil México Tiene Vida, manifestó su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá a favor de la agrupación la impugnación presentada contra la negativa del Instituto Nacional Electoral para otorgarle el registro como partido político.

En Mazatlán, adelantó, México Tiene Vida ya contempla a una persona para encabezar un proyecto político rumbo a 2027, cuyo nombre aún no será revelado y que, aseguró, será un perfil que agradará a la ciudadanía.

Durante una entrevista, López Sánchez señaló que la impugnación fue presentada desde junio y que esperan que el Tribunal emita una resolución durante octubre.

Explicó que la organización cuenta con 233 actas correspondientes a asambleas distritales y sostuvo que únicamente dos registraron la presencia de ministros de culto, por lo que, aunque no se tomen en cuenta, México Tiene Vida conservaría 231 asambleas.

El ex Alcalde de Mazatlán cuestionó la determinación del INE y afirmó que la agrupación presentó pruebas que, desde su perspectiva, acreditan el cumplimiento de los requisitos para obtener el registro.

“Tenemos confianza en que el registro lo vamos a tener”, expresó.

Mientras esperan la resolución, dijo, continúan trabajando en la conformación de estructuras municipales, regionales, distritales y estatales con miras al proceso electoral de 2027.

López Sánchez consideró que todavía existe tiempo para organizar la participación de la agrupación, pese a que el proceso electoral ya inició formalmente y señaló que también están identificando personas que podrían participar en distintos municipios y distritos de Sinaloa.

Sobre el perfil que contemplan para Mazatlán, indicó que se trata de una persona con experiencia en el servicio ciudadano, político y público, además del ámbito empresarial. Sin revelar su identidad, sostuvo que será una sorpresa para la sociedad mazatleca.

Agregó que México Tiene Vida buscará perfiles nuevos para la sociedad y que puedan generar confianza entre los ciudadanos.

Respecto a una eventual candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, López Sánchez indicó que todavía no se ha definido a la persona que podría encabezar a la agrupación, por lo que ese tema será analizado conforme avance el proceso y se conozca la resolución sobre el registro.

Añadió que, en caso de que México Tiene Vida no obtenga el registro como partido político, podrían buscar un acuerdo de participación con alguna fuerza política que sí cuente con registro.



La seguridad en Mazatlán

El ex Alcalde también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Mazatlán, consideró que existe un problema complejo y cuestionó el nivel de coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

Afirmó que los hechos delictivos tienen repercusiones en distintos sectores de la economía local y mencionó afectaciones que, según dijo, se reflejan en inversiones, turismo, negocios y empleo.

De cara a 2027, López Sánchez señaló que el proceso electoral debe representar una reflexión para los ciudadanos, aunque evitó calificar su propia administración municipal frente a los gobiernos posteriores y sostuvo que corresponde a la sociedad evaluar los resultados de cada gobierno.

“Que lo califiquen los ciudadanos”, manifestó.