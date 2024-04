“Soy una mujer que viene de la cultura del esfuerzo, honesta, transparente, de trabajo, de retos, pero sobre todo de resultados, por ello me siento muy orgullosa de haber sido designada por mi partido, Morena, a candidata, la candidata del pueblo, es una enorme responsabilidad y no les voy a fallar”, enfatizó Palacios Domínguez en la calle Tamaulipas, en lo que fue su primer discurso de arranque de campaña.

Ante poco más de 2 mil 500 personas que esperaron desde antes de las 17:00 horas a los candidatos que comenzaron sus discursos hasta cerca de las 18:30 horas, agregó que sabe que no se queda corta al asegurar que el actual Presidente de la República pasará a la historia como un gran demócrata que le brindó a las y los mexicanos la esperanza de un México mejor para todos y hoy todos quienes militan en Morena tienen esa firme convicción de que sí es posible transformar esa realidad.

“Vamos a encabezar un Gobierno honesto, de trabajo y de resultados anteponiendo siempre el interés de las mayorías por encima de intereses personales y apegados siempre a los principios de Morena que ustedes los conocen muy bien: no mentir, no robar y no traicionar”.

En el evento en la icónica colonia de Mazatlán, al que también asistieron sus familiares, expresó que en los próximos días recorrerá colonias, sindicaturas, comunidades, mercados, plazas públicas, hospitales y centros deportivos.

Además se reunirá con organizaciones productivas y sociales, sindicatos, ejidos, cooperativas, colegios de profesionistas, maestros, empleados, médicos, enfermeras, empresarios, deportistas, promotores culturales, entre otros, pues su intención es que la escuchen, pero sobre todo ella escucharlo para saber su sentir porque ahí radica el verdadero ser de la política: garantizar el bien común.

“Hoy inicio mi campaña con firmes compromisos basados en 10 ejes principalmente que les quiero compartir: Servicios Públicos Municipales suficientes y eficientes; Desarrollo Urbano con visión estratégica; Mazatlán hospitalario, próspero y en crecimiento; Gobierno honesto, participativo y moderno; Mazatlán seguro y tranquilo; Mazatlán verde y sustentable; Mazatlán incluyente y con bienestar social para todas y todos”, continuó.

“Mazatlán de apoyo total al deporte; Difusión y creación del arte y la cultura; y la atención y resolución de todas las demandas de sindicaturas y todas las comunidades”, agregó.

En el evento donde el dirigente estatal de Morena y la candidata a Diputada federal Olegaria Carrazco llamaron a la ciudadanía a votar 5 por 5, es decir, por Morena tanto para Presidenta de la República, al Senado, Diputados federales, Diputados locales y para la Alcaldía, Palacios Domínguez dijo que durante estos 45 días de campaña irá dando a conocer uno a uno los compromisos que asume, buscando fortalecer cada una de las propuestas con sus necesidades y su visión de Mazatlán que es y será mejor para todos, porque en Morena las campañas se hacen a ras de tierra, en contacto directo con los ciudadanos y así lo va hacer ella también.

“Si algo caracteriza a los gobiernos de Morena es que somos un gobierno humanista, incluyente e inclusivo en el que todos los grupos serán escuchados y atendidos sin importar la edad, preferencia, social, religión, etnia y capacidades diferentes, aquí todos tenemos cabida, una muestra palpable de ello es la administración que encabeza nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, un gran humanista que ha dejado en claro que en cada rincón de Sinaloa primero son los que menos tienen”, reiteró Palacios Domínguez, entre otros puntos.

“Desde hace dos años los sinaloenses contamos con un gobierno que prioriza la obra social sobre las grandes obras, esas que solo benefician a unos cuantos, hoy nuestro estado tiene un gobierno con rostro social, por ello en estas elecciones se requiere continuar con el movimiento de transformación de México, Sinaloa y Mazatlán en lo que se ha denominado el segundo piso de la Cuarta Transformación que hoy encabeza nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no le podemos fallar y no nos podemos fallar”.

Recalcó que a partir de este 15 de abril entrarán a una intensa dinámica de trabajo para llegar a la gente con la mejor propuesta de gobierno para Mazatlán en coordinación con candidatas y candidatos a diputados locales y federales, senadurías y a la Presidencia de la República, por lo que se llegará hasta el último rincón de Mazatlán para llevar la propuesta de la Cuarta Transformación en favor del pueblo.

Tras el primer discurso de campaña de Estrella Palacios a la Alcaldía de Mazatlán, campaña que inició a las 00:01 horas de este 15 de abril en la avenida Rafael Buelna, esquina con la calle Toma de Juárez, en la Colonia Francisco Villa, el cielo se iluminó con juegos pirotécnicos, mientras que los centenares de asistentes, que comenzaron la retirada momentos antes de que iniciaran los discursos, continuaron yéndose a camiones, unidades del transporte público o vehículos particulares en que llegaron para regresar a sus hogares.