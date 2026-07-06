$!Michi, Botas y otras mascotas aprovechan campaña gratuita de esterilización en Infonavit Jabalíes

En brazos de sus dueños, jaulas o sujetados con correa, un grupo de perros y gatos llegaron desde muy temprano este lunes al camión de esterilización de la Dirección de Ecología del Gobierno de Mazatlán, instalado en el Infonavit Jabalíes, donde los vecinos aprovecharon la campaña gratuita para cuidar la salud de sus mascotas. Entre los primeros en llegar estuvo Michi, un gato de apenas un año de edad, quien fue llevado por su dueña, Adelaida Sánchez, convencida de que la esterilización no solo ayudará a mantenerlo más tranquilo, sino también evitará que continúe reproduciéndose con otros felinos del sector.





“(La campaña) A mí se me hace excelente porque no andan los gatitos regando hijos ahí y también los ayuda a tranquilizarse mejor, estar más tranquilos y a uno como dueño también lo hace sentir más tranquilo”, expresó Adelaida, quien insistió que en el Jabalíes es común observar gatos deambulando por las calles. “Tiene un año y yo decidí traerlo porque andan los gatitos ahí alborotados y atrae a más gatos; entonces es una concentración que hay detener. También la cuestión de que no haya tantos gatitos sufriendo en las calles, por eso también me decidí realizarle la operación”, agregó. Asimismo, a la fila también se sumó María del Carmen con Botas, un gato de un año y tres meses de edad que, aseguró, forma parte de su familia y merece una vida más saludable.



