$!Mientras determinan en el Hospital General de Mazatlán si a Antonio lo picó una araña violinista, su pierna empeora

El adulto de 34 años de edad tiene desde las 5:00 horas del domingo siendo atendido por médicos del Hospital General, los doctores señalan que desde que llegó, el paciente dijo que algo lo había picado, pero no vio qué era, pero su mal podría ser también por la artritis que padece, y no por la picadura de un insecto.

“Aquí nunca se ha podido establecer con firmeza el diagnóstico de picadura por araña violinista, nosotros ya hemos tenido casos de araña violinista y han salido adelante”, sostuvo.

“Él nunca encontró la araña, nunca la vio, está haciendo un diagnóstico muy rápido en cuanto la evolución. Se ha pedido por interconsulta, del mismo paciente para que vean la atención que se ha tenido con él, a la Ciudad de México con toxicólogos especializados en picaduras de insectos, los cuales no están muy concluyentes de que se trate de una picadura de araña”, añadió.

Sin embargo, a pesar de que no está seguro de que si lo picó una araña, ya se mandó a traer el antídoto de Culiacán, y analizarán con los familiares si se le aplica o no.

“Aún así se solicitó a la ciudad de Culiacán el día de ayer, un medicamento especial para la araña violinista, en el momento de tenerlo, se comentará con los familiares, si en un diagnóstico diferencial, porque volvemos a la misma, no hay una confirmación dentro del grupo de médicos que piensan sí es violinista y otros que definitivamente no, que es una artritis necrotizante, pues ante esa disyuntiva, se le pone o no se le pone el antídoto, eso, insisto, ha sido en el transcurso de un par de días”, explicó.

“Dice que algo lo picó nada más, pero nunca la vio, pues ojalá la hubiera visto, y ya tengo la seguridad”.



- ¿Él solo sacó la conclusión de que lo picó una araña?

- Exactamente, dijo “algo me picó”, él se notó una lesión, se fue extendiendo, se atendió en farmacias populares y al no tener mejoría ya se atendió con nosotros.



Carreón Tiscareño descartó la acusación de la madre del adulto, que denunció que no se estaba atendiendo a su hijo, solo que es complicado determinar aún el diagnóstico.

“Absolutamente no (no se ha dejado de atender) , nosotros pensamos pasar al paciente a la terapia para tenerlo más vigilado y estar midiendo cómo está el paciente, el paciente no está grave, no está delicado, en este momento está perfectamente consciente, sin gravedad, con una lesión de mal aspecto, sí”.

- ¿Ha ido empeorando con los días?

- Sí.



Doña Beatriz acusa que no atienden correctamente a su hijo

Beatriz González, madre del adulto de 34 años, acusó que las autoridades del Hospital General no han atendido de manera oportuna a su hijo.

“Yo no veo... No hay atención, por favor, ayúdenme. El llamado es a que tengan consideración, aquí venimos personas que necesitamos”, aseveró.

La madre sostuvo que ellos no dijeron que una araña lo picó, fueron los mismos doctores quienes lo dijeron, lo cual contradice lo dicho por los médicos del nosocomio.

“Los doctores cada día que pasa dan diferente diagnóstico, que le picó un animal, que le resultó del medicamento de la artritis, pero yo no le veo mejoría”, subrayó.

“Los doctores dicen que era una araña, después que era una celulitis, y después que era otra cosa”, añadió.