Mientras más espacios ganan las mujeres, a mayor violencia se enfrentan, dice INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que a mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, es mayor la violencia en contra de ellas.

“La gran paradoja que aquí se ha señalado es que a mayor participación de las mujeres, a mayor presencia de las mujeres en espacio de toma de decisiones públicas, es mayor la violencia en contra de ellas, el tema de la violencia es un tema ominoso, ha sido objeto de discusión, se han tomado medidas, pero ese sigue siendo un enorme pendiente, es más, si se me plantea es el gran pendiente que tenemos en términos de la Agenda de la Igualdad, que es por definición la agenda democrática”, recalcó en su participación del Primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión, celebrado en este puerto.

“Cuidado con perder lo que tenemos, pero esta reflexión abarca no solamente la agenda de género, porque la agenda de género es una de las pilares de la agenda de democratización de nuestro País, uno de los pilares centrales, fundamentales, sin lo cual no se sostiene todo lo demás, pero no es lo único y quiero aquí provocadoramente en un Congreso dedicado a esta agenda, a no olvidar que ese es un parte de un todo”.

También subrayó que no puede hablarse de éxitos en la agenda de género si se vive un proceso de regresión en el ecosistema democrático.

“No puede hablarse de éxitos en la agenda de género si vivimos un proceso de regresión en el ecosistema democrático, porque ésta es una de los pilares de dicho sistema, no es el ecosistema democrático en sí, es un pilar en el cual el ecosistema democrático no se entiende y no se explica, pero no lo agota, de nada sirve tener congresos paritarios, incluso una paridad absoluta en el ámbito municipal, donde todavía tenemos una agenda pendiente, grave”, expresó Córdova Vianello.

“Ojo, celebramos 2021, la elección federal de 2021 implicó una regresión en presencia de mujeres alcaldesas, pasamos de 29 por ciento, a 27 por ciento, hubo un regreso, la mejor prueba de que aquí no hay conquistas archivadas de una vez y para siempre, pero no perdamos de vista que no vale la pena tener eso (nada más), que hay que defender, valorar y potenciar si perdemos las garantías del voto libre, si perdemos las garantías de ese mísero expediente técnico del que nos hablaba José Ortega y Gasset, que es el procedimiento electoral que se funda, aunque no agota la democracia”.

Recalcó que sin elecciones libres, transparentes, equitativas, ciertas y administradas por órganos autónomos del poder y de los intereses políticos, ningún logro en materia de paridad de la Agenda de Género podrá compensar esto otro, tienen que ser parte de la misma agenda.