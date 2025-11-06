Mientras que los adultos no lean es muy difícil que los jóvenes lo hagan: Élmer Mendoza

Los jóvenes se alejaron hace mucho tiempo de la lectura y ahora son los adultos y mientras los adultos no lean es muy difícil que los jóvenes lo hagan, manifestó el escritor sinaloense e integrante de El Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza.

“La juventud se alejó hace mucho y la juventud que se alejó primero ahora son los papás, son los adultos y los seres humanos seguimos ejemplos y mientras los adultos no lean pues es muy difícil que los jóvenes lean”, agregó.

El autor de obras como “El amante de Janis Joplin”, “Un asesino solitario” y “Efecto tequila” agregó que el que esté muy acelerada la vida y que las personas pasen mucho tiempo para ir y regresar del trabajo influye en que la gente no lea mucho.

“Sí, esa es una razón muy poderosa porque el perfil de la familia ha cambiado, ahora trabajan los dos, pero hay fines de semana y hay noches y hay también mañanas en que son oportunidades de los padres de ponerles ejemplo a los hijos de digamos cómo tener buenos hábitos, por ejemplo nosotros en El Colegio de Sinaloa hemos atendido a papás alcohólicos que no saben qué hacer con sus hijos alcohólicos”, recalcó.

“Y entonces ¿qué es lo que tenemos que decirles?, que dejen de beber, si ellos no dejan es muy difícil que ellos puedan aconsejar a los hijos y solamente un caso hemos tenido de éxito que el papá dijo: bueno, va por mi hijo y lo logró, entonces las familias tienen que ubicarse en la modernidad también”, continuó.

“Es decir, siempre los jóvenes y todo mundo le echa la culpa a los jóvenes, yo fui joven y era lector, pero en mi familia nadie leía, ni mis padres, un tío sí, pero los abuelos nadie, ¿por qué yo leía?, no es una explicación que es fácil darla, pero tiene que ver con mi vocación de escritor que yo ni sabía que esa era la primera señal de que yo podría dedicarme a escribir literatura”.

También dijo que en México no se tiene el hábito de lectura, siempre ha tenido 2 a 3 por ciento de libros al año de lecturas y se puede ver en las familias.

“El Internet es muy coercitivo, pero es muy coercitivo como para personas que no tienen aspiraciones, porque por ejemplo lo que viene en Wikipedia lo hizo un ser humano y un ser humano que a lo mejor lo que puso ahí no es verdad, porque hay muchas cosas que hemos comprobado que no son ciertas la información que viene ahí en relación a autores, en relación a hechos porque lo hizo un ser humano que no tiene por qué saber todo, el Wikipedia también no lo sabe todo”, subrayó en entrevista.

“Entonces alguien lo revisa y alguien lo revisa y dice, no puedo confiar tanto en eso”.

También expresó que en el caso de la Inteligencia Artificial siempre ha habido personas que no son creadoras, que son como repetidoras, imitadores en todo, hasta en el canto.

“Y entonces en la Inteligencia Artificiales un, el Premio Nobel de Economía acaba de decir que es una amenaza, el nuevo, y es una amenaza sobre todo si las personas no se preparan porque entonces la Inteligencia Artificial va dictar la forma de vida, va dictar digamos los comportamientos, y claro alguien que no ha ido a la universidad o que no está preparado con los valores de la familia, de sus padres pues es una víctima propiciatoria para eso”.

Reiteró que eso de siempre se ha sabido, hasta una película que se llama Odisea 2001 al Espacio donde se habla de que se prevé que una computadora se apodera de la nave y los que manejan la computadora no supieron hacerlo.

“Entonces la Inteligencia Artificial es un instrumento para avanzar, pero no para que resuelva todos los problemas, imagínate que si tu sabes preparar ceviche, ese que lleva zanahoria, que es mazatleco, pero si tú le ordenas a un instrumento de Inteligencia Artificial que lo haga apuesto mi cabeza que no va a salir igual, entonces esos son los pequeños detalles y en ciencia la Inteligencia Artificial no va hacer avanzar la ciencia, van a ser los seres humanos, los seres humanos que están detrás de los instrumentos”.

En la entrevista también agradeció el homenaje a su trayectoria y aporte literario que le realizó la Universidad Autónoma de Occidente en la Unidad Regional Mazatlán.

“Primero me desconcertó mucho (el enterarse del homenaje) y como soy muy amigo de Silvia Michel creí que me estaba bromeando, pero ya después me dí cuenta que era verdad y el Juanjo me dijo que era verdad, entonces después como primero sentirse nervioso y después como tratar de asentar mi cerebro en eso que tengo que esperar, que tengo que esperarlo y al pensar, conversando con Leonor, con mi esposa, la conclusión es que porque me tienen cariño, me tienen afecto, es un poco la amistad y también un poco el trabajo que he hecho”, expresó Élmer Mendoza.

“Siempre que lo reconozcan a uno las universidades es algo, es un plus, es algo superior, algo que lo hace a uno sentir que está en el mundo y la Universidad Autónoma de Occidente es una Universidad con la que tenemos mucha cercanía desde hace muchos años y me dá mucho gusto que ellos también asuman este papel junto con Silvia Michel”.