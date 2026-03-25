Mientras que transportistas de Mazatlán buscan aumentar tarifas, usuarios rechazan la petición

El reciente aumento de 2.00 a 2:50 pesos por litro al diésel ha sido un duro golpe para todo el transporte y que por ello presionan por aumentar las tarifas para el usuario, pero la sola idea de que aumente el precio del camión es considerada injusta porque la Alianza no presta un servicio eficiente y menos en un periodo crítico de le economía local.

José Santos García Valdez dijo que buscan subir la tarifa de 12.5 a 16 pesos, y en los camiones de segunda clase de 11 a 15 o de 14.50 pesos por boleto.

Para Marisa Lizárraga, ama de casa con dos hijos en primaria y secundaria, que a diario, de ida y vuelta, paga seis boletos de camión a 13 pesos cada uno, porque algunas veces los choferes no traen cambio y te cobran más, le resulta más barato tomar un servicio de plataforma digital con un traslado más rápido y hasta más económico.

“Hay ocasiones cuando es fin de quincena que sí tomamos camión, pero siempre nos sucede algo negativo; desde que no llevan aire, van llenos y las rutas cada vez tardan más, y ni se diga que van con música fuerte, hay choferes groseros, sucios y siempre se andan peleando entre ellos y ya a los padres de familia nos generan temor”, expresó.

Mientras que García Valdez reclamó que el último aumento del pasaje fue hace cuatro años y para los estudiantes, 18 años atrás, por lo que arrastran baja rentabilidad y han acudido al Gobierno del Estado en busca de que les autoricen incrementar las tarifas.

De hecho, mencionó a Dios por delante en su petición y luego al Gobierno del Estado para obtener lo “justo” en la prestación de un servicio, que para los usuarios un aumento no es viable ante las condiciones con que operan las unidades, la mayoría sin aire acondicionado, rayados, con asientos flojos, sucios, operados por algunos choferes groseros y rutas que no abastecen la gran demanda en horas pico.

“Pues simplemente pedimos lo justo para seguir operando y pues mejorar el transporte urbano, nuestro servicio. Que esa, yo creo, que es la tarea la nueva tarea de esta directiva. Tratar de mejorar el servicio lo más que se pueda”.

El directivo dijo en entrevista que están en pláticas con el Estado: “Ojalá se llegue al mejor de los términos. Pues eso es lo que todos buscamos, y pues primeramente Dios, vamos a esperar las negociaciones y el estudio técnico que nos den”.

Dijo que la alianza de camiones opera 36 rutas con 450 unidades en funcionamiento diariamente.

Abundó que además del combustible se encarecieron también las refacciones: “Sí, como las llantas, aceite, este y todo lo que requiere el servicio del transporte urbano se nos se nos ha encarecido demasiado”.

Finalmente, citó el programa de modernización de las unidades que tiene parado, a consecuencia de la baja rentabilidad con la que opera el organismo transportista de Mazatlán.