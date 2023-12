”Somos como los policías que están trabajando, igual el personal de paga está trabajando y si nos toca guardia pues ni modo, vamos a tener que estar acá, y pues los voluntarios son los que tienen la opción de estar con su familia o estando acá y valoramos mucho el servicio de ellos, de todos los voluntarios que todavía siguen aquí en el Departamento, a ellos sí hay que reconocerles el esfuerzo que hacen por venir a apoyarnos”, continuó Robles Chávez.

Recordó que en sus 27 años que lleva en el Cuerpo de Bomberos le ha tocado varios años estar de guardia en estas festividades de fin de año y el año pasado le tocó atender un incendio en una colchonera en la Colonia El Castillo, generado por pirotecnia y las familias tuvieron que esperar hasta que terminó la atención de la emergencia.

”El incendio empezó a las 10:00 de la noche y terminamos a las 9:00 de la mañana”, precisó.

”Yo tengo 27 años aquí en el Departamento, yo ingresé como voluntario a los 17 años, ahorita tengo tres años de paga y afortunadamente el Departamento ha evolucionado y desarrollado mucho trabajo y pues aquí estamos”.

Precisó que entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se tienen tres guardias, pues desde las 13:00 a las 20:00 horas están muy al pendiente porque en ese horario hay mucho incendio en cocinas, de hecho el pasado 24 de diciembre hubo tres incendios en cocinas causados por hornos.

”Y siempre estamos al pendiente de eso, la gente acostumbra a hacer pozole, menudo con fogones y utiliza instalaciones inadecuadas como mangueras de plástico que se ‘aguadean’, se safan, empieza la fuga de gas y tenemos un incendio ahí en el porche de la casa o en el patio de la casa, eso es muy común en esas horas desde la una hasta las ocho de la noche”, recordó.

”Y ya de las ocho de la noche en adelante hay dos factores que nos preocupan, tanto la pirotecnia como los accidentes vehiculares, generalmente los accidentes vehiculares se dan muy temprano al amanecer del 1, entre 3:00 y 4:00 de la mañana más o menos”.

Por ello reiteró el llamado a la población en general para este fin de año y los festejos del Año Nuevo a que si toman bebidas alcohólicas no manejen, que respeten los límites de velocidad.

”Que seamos responsables al usar un vehículo ya que hay muchas familias trasladándose en taxis, en (vehículos de plataformas) y una persona que venga ebria se impacta con ellos y hemos tenido desgracias que hasta familias completas han salido lesionadas”, reiteró el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán.

”Entonces el llamado es este, si toma no maneje principalmente, y no (realizar) disparos al aire, no pirotecnia, son los mensajes que lanzamos en las campañas, nosotros tenemos la campaña que se llama Festeje Seguro, reiterar a la concientización de la gente para que nos ayude a mantener a salvo a su familia, es la conciencia de ellos el no usar pirotecnia”.