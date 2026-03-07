Miles de mujeres sinaloenses marcharán este domingo para recordar una lucha histórica por la igualdad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas de distintas ciudades de Sinaloa convocaron a participar este domingo en las tradicionales marchas del 8M, con el objetivo de enaltecer la lucha histórica de las mujeres, su legado y exigir justicia ante la violencia de género que aún persiste en la sociedad.

En medio de un contexto donde la violencia e inseguridad continúan siendo una preocupación en el estado, las movilizaciones buscan visibilizar tanto los avances como las deudas pendientes en materia de igualdad, así como demandar justicia por feminicidios, mejores condiciones laborales y respeto pleno a los derechos de las mujeres.

Las marchas se realizarán en ciudades como Mazatlán, Culiacán, Los Mochis y Guasave, donde se espera la participación de miles de mujeres con diferentes causas. Además de colectivos feministas, también se sumarán mujeres trans, madres rastreadoras de personas desaparecidas, organizaciones ambientalistas, así como niñas y adolescentes que comienzan a involucrarse en el movimiento de manera pacífica.

En Mazatlán se realizarán dos actividades este mismo domingo. La primera será la Caminata 3K organizada por el Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), programada a las 8:00 horas en el Parque Ciudades Hermanas rumbo al Monumento al Pescador, donde se prevé la participación de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y todos funcionarios.

Más tarde, a las 16:00 horas, colectivos feministas mazatlecos llevarán a cabo su propia marcha, la cual partirá de la avenida de Los Deportes y continuará por Ejército Mexicano hasta el centro de la ciudad. En esta manifestación, donde se espera la asistencia de más de 300 mujeres de todas las edades, los organizadores señalaron que no se permitirá la participación de figuras políticas.

En Culiacán, la convocatoria es a las 10:00 horas frente al Ayuntamiento, desde donde las participantes marcharán hacia el Palacio de Gobierno. Durante la jornada también se realizará una colecta de insumos de higiene menstrual y un bazar; mientras que se alzará la voz contra la violencia que afecta a la capital sinaloense desde hace casi dos años.

Por su parte, en Los Mochis ya se llevó a cabo una marcha conmemorativa el viernes, en la que participaron autoridades municipales, estudiantes y personal del sector salud, quienes enfatizaron la importancia de la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Sin embargo, el colectivo feminista ‘Violetas Ingobernables’ también convocó a una nueva movilización este domingo en Ahome, con el objetivo de exigir justicia por 40 casos de violencia de género que permanecen sin resolver. La marcha está programada para iniciar a las 15:30 horas desde el Monumento a la Madre.

En tanto, Guasave también se sumará a las manifestaciones del 8M pese a la realización de su tradicional Carnaval en estas fechas. El contingente partirá del Parque Hernando de Villafañe a las 15:00 horas y se espera una amplia participación ciudadana de mujeres.

Autoridades municipales informaron que durante las movilizaciones se contará con la presencia de elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil para resguardar a las participantes y garantizar que los recorridos se desarrollen de forma ordenada.

En cada ciudad, las organizadoras han reiterado que el Día Internacional de la Mujer no es una celebración, sino una conmemoración que recuerda la lucha histórica de las mujeres por la igualdad, así como los derechos conquistados y las barreras que aún deben superarse día a día.