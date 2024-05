Precisó que el que se manifiesten a favor de una candidatura diferente a Morena en la Alcaldía de Mazatlán, los militantes de ese partido son libres de si así lo quieren seguir apoyando la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y de las demás candidaturas a puestos de elección popular.

“Y consideramos que la candidatura de Guillermo Romero, más que ser una candidatura partidista de una alianza que se formó y lo postuló, consideramos elemental señalar que Guillermo Romero significa una candidatura ciudadana, un ciudadano que anduvo buscando competir para la Presidencia Municipal, se le cerraron algunas puertas y al último o por fin logró ser considerado para una candidatura que la buscó desde el punto de vista de la ciudadanía, entonces consideramos que la de Guillermo Romero es una candidatura ciudadana más que partidista”, reiteró y enumeró los cinco puntos por lo que se brindarán su apoyo para que gane las elecciones del 2 de junio y haga un buen gobierno.

En el primer punto de los que dijo no se debe votar por Morena a la Presidencia Municipal de Mazatlán por la forma antidemocrática e impositiva de que por obra y gracia del Gobernador del estado se nombraron candidaturas en todo el estado y particularmente en Mazatlán.

“Porque el morenismo como tal ha sido desplazado, borrado del panorama político de Sinaloa con la llegada de arribistas de otros partidos, mismos que apenas hace tres años luchaban contra las candidaturas morenas porque se declaraban enemigos de Morena y contrarios a la 4T, los ejemplos vemos en la planilla de regidores”, continuó.

Como tercer punto mencionó que porque votar para que lleguen figuras que van incrustadas en la planilla de regidores como Martín Ochoa López, íntimo del ex Alcalde Fernando Pucheta, y que es a quien corresponde esa posición, sería votar por quien hace tres años luchó desde el partido Revolucionario Institucional en contra de los candidatos de Morena y ahora los morenistas lo harían regidor.

En la misma planilla va Heriberto Reséndiz Hernández, quien participó ya tres años como regidor por el Partido Acción Nacional sin que haya aportado en su paso por la regiduría beneficio alguno al Municipio y solamente llegó por recomendación de Martín Heredia y la hoy Diputada Celia Jáuregui, sea una regiduría de Movimiento Ciudadano dentro de Morena, continuó.

“Otro, Geovani González Zataráin, con el único merecimiento de ser hermano del Presidente Municipal, Édgar González Zataráin, que en sus antecedentes existe haber demandado laboralmente al Municipio habiéndole sacado varios miles de pesos y ahora quiere seguir pegado a la ubre municipal, eso sin mencionar que en todos los puestos de gobierno que ha tenido su paso ha sido tenebroso por decir lo menos”, agregó.

“4. Porque Mazatlán por su importancia geográfica, turística y de toda índole no está para experimentos políticos pues la fórmula de la planilla que se impugna es total y completamente ajena al conocimiento que se debe tener de la política administrativa, a la dimensión e importancia que el puerto requiere pues es bien sabido que el verdadero Presidente Municipal será Renato Palacios, padre de la candidata y su séquito de aduladores, todos ellos con doble cheque de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues de ellos mismos salen los comentarios de que todo lo que se trata al interior del equipo de campaña se le dirijan con Renato Palacios, inclusive ya repartió unos puestos públicos municipales”, continuó.

Como quinto punto mencionó que ya basta de que el Gobernador quiera imponer como hasta la fecha lo ha hecho a quienes gobiernen.

“Además de que los gobiernos morenistas que nos han tocado han traicionado grandemente los principios de Morena que son no robar, no mentir y no engañar al pueblo, pues hemos padecido en las personas de ‘El Químico’ Benítez y Édgar González, esta imposición pura de Rocha a un par de saqueadores que han depredado los bienes municipales y no podemos darnos el lujo de otras administración con las mismas de Morena”, recalcó Aguilar Colado, quien entre otros, estuvo acompañado por el abogado Gilberto Acuña Armenta.

El candidato a Regidor, Roberto Osuna Valdez, manifestó que le da mucho gusto que el grupo en mención de Morena se sume al apoyo de Romero Rodríguez como ya lo han hecho varios grupos más y existe la expectativa de que esta fórmula ganará las elecciones del 2 de junio.

“Esa etapa de obligarlos, de humillarlos ya se acabó, entonces felicito a todas las personas libres que van a votar por la opción que ellos consideren mejor para Mazatlán”, continuó Osuna Valdez.

“Lo que nos pidió Aguilar es una reunión pronto con Guillermo Romero, claro que la va a tener en privado y así cualquier persona que nos encontramos en las calles, en cualquier lugar que nos pide reunión con Guillermo siempre Guillermo está con la mejor actitud de recibir a todos, Guillermo es una persona que suma, la verdad, él no resta en ninguna de las cosas que tiene en su persona”.

“Entonces estamos para sumar cualquier persona valiente que se sume al proyecto de Guillermo Romero, muchísimos (se han sumado a candidatura de Guillermo Romero), ahorita mencionó a cuatro, cinco personajes, y no nada más personajes, ciudadanos que realmente llegan, van a los lugares donde se presenta Memo y le dicen estoy con usted, me sumo a ayudar, por eso a Memo lo acompañan siempre más de 100 personas haciendo campañas porque es gente que se va sumando tanto en la zona urbana como en la zona rural”.

Reiteró que la planilla de Romero Rodríguez va a ganar el 2 de junio, pues mucha gente está con él en su proyecto.