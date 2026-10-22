Minería tiene potencial para impulsar inversión y empleo en Sinaloa: Secretaría de Economía

La demanda de minerales vinculada al desarrollo tecnológico y la construcción de centros de datos abre perspectivas de crecimiento para la industria minera en Sinaloa, actividad que podría consolidarse como uno de los principales motores económicos del estado durante los próximos 10 a 15 años, señaló el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

Señaló que actualmente, el sector atraviesa una etapa favorable y que las proyecciones de las empresas permiten anticipar oportunidades para nuevas inversiones, generación de empleos y beneficios para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

En este sentido, explicó que estas expectativas están relacionadas con el rumbo de la economía mundial, en el que el uso de dispositivos electrónicos y la expansión de infraestructura tecnológica mantienen la necesidad de insumos provenientes de la actividad minera.

“Todos vivimos pegados al celular, porque se están construyendo muchos centros de datos, porque en esa dirección va la economía de todo el mundo. Entonces, esta tendencia se nutre de minería”, comentó.

Indicó que en Sinaloa existen más de 40 empresas mineras, en su mayoría de origen local o nacional, así como alrededor de 10 transnacionales que, por su tamaño y participación en los mercados bursátiles, mantienen información pública sobre sus operaciones.

Además, señaló que los reportes que estas compañías presentan a sus accionistas permiten conocer sus perspectivas y respaldan su valoración sobre el potencial del sector para los próximos años.

“En general, en el estado, la minería está viviendo una etapa bastante buena”, declaró.

El Secretario comentó que ha sostenido reuniones con representantes de empresas mineras y que recientemente participó en un congreso del sector, donde tuvo acercamientos para conocer sus necesidades y proyectos.

Asimismo, detalló que las compañías requieren mantener coordinación con las autoridades en asuntos como seguridad y energía, por lo que la Secretaría busca acompañarlas para facilitar las condiciones que permitan concretar sus inversiones.

“Tienen solicitudes y tienen la necesidad de tener una relación con el Gobierno por razones obvias: por temas de seguridad, por temas de energía, pero también por temas bastante buenos, que son los que nos interesan”, señaló.

Aguerrebere Espitia explicó que, además de atender los requerimientos empresariales, la dependencia plantea a las mineras compromisos con las localidades donde se establecen, particularmente en contratación de trabajadores, salarios y cuidado del entorno.

“¿Qué les pedimos nosotros a las mineras?, que contraten a las zonas donde están, paguen buenos sueldos, que lo hacen”, manifestó.

En materia ambiental, sostuvo que el carácter extractivo de la industria obliga a procurar que sus operaciones sean sustentables y mantengan un respeto completo al medio ambiente.

“La minería es una industria extractiva, entonces tú necesitas que sea sustentable, o sea, que tengan un respeto completo y total al medio ambiente. También eso se los pedimos”, dijo.

El funcionario añadió que los beneficios para las comunidades deben ir más allá de los puestos de trabajo, mediante programas sociales que acompañen el desarrollo de los proyectos.

“Que en la comunidad donde se desarrollen tengan programas de beneficio social, es decir, no exclusivamente los empleos”, mencionó.

De acuerdo con el Secretario, todas las compañías que cuentan con proyectos en preparación o en operación mantienen iniciativas de este tipo, lo que consideró una oportunidad para que el crecimiento de la industria tenga efectos adicionales en las localidades.

“Prácticamente todas las mineras que tienen un proyecto en ciernes o que ya están trabajando en un proyecto tienen programas de este tipo, lo cual me da mucho gusto porque, si el sector va a crecer en el estado, pues van a tener estos beneficios adicionales”, afirmó.

Sobre las perspectivas de largo plazo, reiteró que los informes dirigidos a los accionistas de las compañías muestran un panorama favorable para la actividad durante los próximos 15 años.

Con respecto a posibles cierres de operaciones mineras, Aguerrebere Espitia señaló que la Secretaría no tiene identificados casos, aunque reconoció que podría existir alguna situación particular de la que no tenga conocimiento.

“Yo no detecto cierres en minería, pero puede que haya por ahí algún caso en específico que no traigo en el radar, pero no, al contrario, la minería en el estado está siendo uno de los motores y va a ser uno de los motores más importantes para los próximos 10, 15 años”, puntualizó.