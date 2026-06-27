Minerva Osuna descarta por ahora ajustes en el gabinete del Gobierno de Mazatlán

Tras dos días de haber asumido el cargo, la presidenta municipal provisional de Mazatlán, Minerva Osuna, descartó que por el momento se vayan a realizar cambios en el gabinete de gobierno, al asegurar que tiene confianza en el trabajo que desempeñan los funcionarios, a quienes calificó como jóvenes profesionales.

La nueva Alcaldesa explicó que actualmente se encuentra realizando una revisión y diagnóstico del funcionamiento de las distintas áreas del Gobierno Municipal, por lo que adelantó que no se prevén movimientos prontos en alguna de las dependencias

“No, hasta ahorita no. Precisamente estoy haciendo la revisión, el diagnóstico de cómo estamos todos hasta hoy en el Ayuntamiento, pero no creo que haya cambios. Les digo que yo tengo mucho contacto con ellos desde que estaba trabajando como síndica anteriormente, y la verdad que todos trabajaban muy bien. Son muchachos jóvenes y muy profesionales”, expresó Osuna Zavala.

En cuanto a las labores en la Sindicatura en Procuración, cargo que dejó para asumir la presidencia municipal y que ahora ocupa Fabiola Osuna, comentó que entrega una dependencia con una importante carga de trabajo, pero siempre con los asuntos administrativos al corriente.

“Con mucho trabajo. Como ya le platiqué ayer, hay muchísimo trabajo. Afortunadamente tenemos todo al día, la verdad somos muy disciplinados; de hecho nos felicitan aquí mucho en el Ayuntamiento porque tenemos todo al día. Siempre que hay que subir información al Plan de Desarrollo Municipal, todo lo tenemos al día perfectamente”.

La Alcaldesa mencionó que entre los asuntos jurídicos que requieren especial seguimiento se encuentra el caso de Azteca Lighting, relacionado con el contrato de luminarias, además de distintas demandas promovidos por elementos de la Policía Municipal en materia de prestaciones laborales.

“El caso de Azteca Lighting, el tema de las lámparas; esas son las demandas que hay que estar pendientes. También demandan ciudadanos, los policías por los sueldos, porque ellos creen que tienen ciertos derechos a complementos y pues no, la ley dice que no. Pero en general todo está muy bien, nos han ayudado mucho los abogados asignados de Culiacán que tenemos”.

Sobre el proyecto del nuevo relleno sanitario para Mazatlán, Osuna Zavala reconoció que continúa siendo uno de los temas prioritarios para la administración municipal, debido a la presión que existe por parte de la autoridad judicial para concretar la compra de un terreno.

“Eso está pendiente, es una de las asignaturas pendientes que tenemos que revisar también. Era un caso que yo también veía en la sindicatura en procuración, que el juez ya nos estaba presionando para poder tener el nuevo terreno para el relleno sanitario”.

“Yo creo que aquí lo importante es primero tener el terreno, porque son varias fases. Como ya les comentaba alguna vez el secretario, es tener el terreno ideal, porque sí hay muchos estudios técnicos que se tienen que hacer antes de comprarlo y llevar a cabo el proyecto”.