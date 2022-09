Mirador de ‘El Corazón’ será icónico para Mazatlán, como lo es el Callejón Liverpool, justifica ‘El Químico’

El mirador de El Corazón será icónico para Mazatlán, tal como lo es el Callejón Liverpool, sostuvo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al justificar la remodelación que se hace de esa zona.

El Presidente Municipal dijo que respeta las opiniones de quienes no están de acuerdo con esta remodelación, pero defendió que quedará muy bonita, siendo un ícono para los mazatlecos.

“No le veo nada de irregular... Siempre hay voces disidentes en todo, pero las mayorías están de acuerdo, les aseguro que se va a convertir, así como igual fue criticado el Callejón Liverpool desde que hablé de él, es este tema, igual y de mí se acuerdan que va a ser un punto icónico de la ciudad, porque tiene todos los ingredientes para serlo”, afirmó.

El Alcalde explicó que esto formará parte del corredor turístico que terminará en la Plaza de la Banda, además dijo que no es como se menciona en las redes sociales, de que se está haciendo un daño a la glorieta del lugar.

“Estamos haciendo un corredor turístico, que va a desembocar donde va a estar la Plaza de la Banda y la nueva terminal de cruceros, todo está pensado con mucho tiempo, porque es un proyecto sexenal”, mencionó.

“Esa glorieta no es la original, para que lo sepan, esa glorieta vino y la destruyó un ex Alcalde, no digo el nombre porque no quiero, y menos con fallecidos”, detalló.