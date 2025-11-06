$!Mirella, Armida, Simona, Fabiola y Lidia ganan segundo lugar nacional por acciones de vigilancia ciudadana

Con las acciones de vigilancia ciudadana del comité de contraloría social de la obra de rehabilitación de la infraestructura sanitaria en calle Osa Menor de la Colonia Villa Galaxia, Mazatlán, un grupo de mujeres sinaloenses ganó el segundo lugar del 75 Premio Nacional de Contraloría Social. La premiación se celebró en el marco de la 75 Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación que se desarrolla en Mérida, Yucatán.

Mirella Ríos Bautista, Armida Lizárraga Lizárraga, Simona Rodríguez García, María Fabiola Reyes Fernández y Lidia Julieta Lazcano Venegas son las mujeres que integran el comité que dio seguimiento al colapso del sistema de drenaje sanitario con fugas de aguas negras, que generaba insalubridad y malos olores. Entre las acciones realizadas destaca la supervisión constante del proceso de obra, visibilización de fallas y exigencia de atención con la colocación de carteles, presentación formal de quejas ante diversas áreas del Ayuntamiento de Mazatlán, coordinación con autoridades municipales para la corrección de deficiencias de obra y verificación de calidad y acabados.

Como resultados e impacto social, las ganadoras destacan la sustitución completa de la red sanitaria colapsada, reparación de las diversas fugas de agua potable en la calle Osa Menor, disminución de riesgos de salud por el escurrimiento de aguas residuales y el fomento al empoderamiento ciudadano y la cultura de la vigilancia comunitaria. “Cuidar lo que es de todos también es un acto de amor. Una obra bien vigilada es una obra que mejora vidas”, se lee en la presentación del proyecto que resultó el primer lugar del Premio de Contraloría Social Sinaloa 2025 y que le permitió representar a la entidad en la etapa nacional.