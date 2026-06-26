Mireya Sosa se descarta como aspirante a la Alcaldía de Mazatlán

Ante hay quienes la mencionan como una posible aspirante a la Alcaldía de Mazatlán, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna descartó que le interese participar en el proceso interno de Morena.

Solo aprovechó para desearle éxito a los funcionarios que han pedido licencia para para participar en el proceso interno.

“No, pues yo le deseo toda la suerte, le deseo todo el éxito del mundo. Yo le deseo todo el éxito del mundo a todos los que están pidiendo licencia para irse a la coordinación, a todas y todos los que están con mucho éxito y pues nosotros seguiremos enfocados aquí en la Secretaría de Turismo”.

Reiteró que le gusta su función actual y que ahí continuará.

“Ustedes saben que me gusta y me apasiona el turismo. Así que hay que seguir... No, no existe ningún interés. Descartado. Seguiremos en turismo. Sí”, concluyó.