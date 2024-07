“Y al regreso el Cerritos y los Cocos Juárez vienen por la (avenida) Internacional, van a bajar por la (calle) Agustín Melgar hasta la avenida Independencia para tomar Las Américas y ya su ruta normal”.

Para el resto de los conductores el Subdirector de Tránsito Municipal, Juan Sergio Camacho Torres, sugirió como vías alternas a tomar para continuar con dirección al poniente, la avenida Revolución, para llegar a la calle Juan Escutia; y calle Agustín Melgar para incorporarse a Insurgentes y seguir su camino.

La suspensión al paso vial para la realización de los trabajos antes mencionados tendrá una duración de aproximada de 10 días, por lo que en el transcurso de estos días es apropiado reportar al call center de la Alianza de Camiones, al número 669 176 9065, cualquier anomalía en las rutas antes mencionadas o solicitar información sobre la ubicación de la unidad más próxima al sitio de espera.

Rehabilitación de la avenida Insurgentes

Tras cinco décadas de sólo ser parchada y reencarpetada debido a su deterioro, el pasado 23 de enero se dio el banderazo oficial para el inicio de la esperada obra en la Avenida Insurgentes, con una inversión de 28 millones 900 mil pesos aportados por el Gobierno del Estado de Sinaloa.

La primera etapa de remodelación abarca desde Avenida Gabriel Leyva hasta la calle 13 de Abril y se proyectó que quedaría lista antes del 30 de julio del presente año, sin embargo según las condiciones en las que se encuentra, el Alcalde Édgar González Zataráin confirmó que este plazo no será cumplido.

“Estaban batallando con ese cruce, yo les dije que no iban a terminar, yo también me imaginé, eso dicen ellos pero yo no creo que terminen, como en La Casa del Marino igual vienen y dicen una cosa. Obviamente yo veo, es cuestión de darse cuenta, obviamente se les va a ir más tiempo y no van a cumplir con la meta, pero por supuesto que todavía les va a quedar buen rato”, señaló el Edil.

“Hay un segundo tramo licitado de la (calle) 13 de Abril hasta la (calle) México 68, que yo pedí que no se iniciará hasta terminar esto y no se ha iniciado. Yo les dije ‘terminen ese tramo y con mucho gusto abren el otro, pero mientras no’, porque imagínate tener abierto todo ahí”, mencionó.