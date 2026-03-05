$!Molestias y preocupación provoca mega fuga de aguas negras en el Fraccionamiento Esmeralda

Una mega fuga de aguas negras es la que se ha registrado durante los últimos días en el Fraccionamiento Esmeralda, situación que ha generado inconformidad entre los vecinos del sector debido a los fuertes olores y la acumulación de agua residual en la zona. Los habitantes del lugar señalaron que la fuga se ha mantenido activa desde hace varios días en el cruce entre la Avenida Antonio Toledo Corro y la Calle Francisco Villa, provocando que las aguas residuales se extiendan sobre la vialidad y áreas cercanas.





Esto, además de afectar la imagen del lugar, genera molestias constantes para quienes transitan y viven en los alrededores, además de tener un impacto negativo sobre todo en los comercios que se ubican en el sector. Los vecinos expresaron que el problema no solo representa una incomodidad por el mal olor que se percibe a cualquier hora del día, sino que también existe la preocupación por los posibles riesgos sanitarios que esta situación representa para la salud de las familias que habitan en el lugar. Al contener bacterias, hongos, virus o parásitos, las aguas negras pueden provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel y problemas respiratorios, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunológicos vulnerables.



