$!Mono araña estrena hábitat en el Gran Acuario Mazatlán

El bienestar animal es una de las máximas prioridades del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, recinto que continúa fortaleciendo sus espacios bajo los más altos estándares de calidad y cuidado para las especies que alberga. Como parte del compromiso con la conservación y la protección de la fauna silvestre, el Gran Acuario abrió un nuevo hábitat especialmente diseñado para un ejemplar de mono araña brindándole un espacio adecuado para su desarrollo, enriquecimiento y bienestar.

A través de un comunicado, se informó que el mono araña, una hembra adulta de carácter juguetón y saludable, llegó al Gran Acuario el 30 de septiembre de 2024, luego de un reporte ciudadano realizado ante la Profepa. El ejemplar deambulaba por las calles de la ciudad, mostrando signos de estrés y desorientación, situación que representaba un riesgo tanto para el animal como para la población. Desde su rescate, especialistas del Hospital de Fauna Silvestre del Gran Acuario han trabajado en su atención, brindándole cuidados veterinarios, alimentación adecuada y monitoreo constante para garantizar su estabilidad y adaptación.