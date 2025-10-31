Mazatlán
Celebración

Monstruos y fantasmas disfrutan de un divertido Halloween en Mazatlán

Miles de niños, jóvenes y adultos acudieron a La Gran Plaza, la Plaza El Mar y el Centro Histórico con sus característicos disfraces de terror, en busca de obtener algunos dulces y regalos
Alexis García
31/10/2025 20:33
31/10/2025 20:33

MAZATLÁN._ Cumpliendo un año más con la tradición, Mazatlán vivió un divertido festejo de Halloween en distintas partes de la ciudad como La Gran Plaza, Plaza El Mar y el Centro Histórico, donde miles de personas acudieron con sus mejores disfraces para pasar un agradable momento entre amigos y familia.

Desde niños pequeños, hasta jóvenes y adultos le dieron la despedida a octubre con su clásica fiesta de Día de Brujas entre bromas y concursos de disfraces, en lo que cada año es la antesala a los festejos del Día de Muertos el 2 de noviembre.

En La Gran Plaza, el recinto se mantuvo a reventar desde las 17:00 horas, cuando los papás llevaron a sus pequeños disfrazados para que vivieran su primera experiencia. Los más chiquitos estaban caracterizados de Chucky, Merlina, la Princesa Calabaza, Spider-man y las Guerreras K-Pop.

Los adolescentes y adultos rindieron homenajes a los asesinos más famosos portando disfraces de Art the Clown, Joker, Diablos, Monjas, Esqueletos, Beetlejuice, Goshface, Chainsaw Man, espantapájaros, entre otros.

En tanto, en la Plaza El Mar fue donde los niños y niñas pudieron encontrar los mejores dulces y regalos en las tiendas, que generosas brindaron una alegría a los pequeñines, premiando sus atuendos y aplaudiendo su esfuerzo. En este lugar se vivió la jornada más productiva, pues casi todos los locales participaron en la festividad.

Por otro lado, el “terror” también se adueñó de la Plazuela Machado este 31 de octubre, donde cientos de niños y adolescentes se reunieron para celebrar Halloween vistiendo de diferentes personajes de terror de la cultura cinematográfica, así como de personajes del anime y series de televisión.

En tanto, niños vestidos de policías y bomberos estuvieron recorriendo la Plazuela Machado para sorprender a algunos extranjeros y que estos optaron por hacer la entrega de dulces.

En el tradicional recorrido de dulces por los tres sitios, destacó que no hubo ningún disfraz haciendo referencias a la violencia o cultura de la delincuencia. Mientras que los perritos o mascotas tambien formaron parte de la fiesta con algunos divertidos disfraces que los pusieron sus dueños.

