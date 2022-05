Morena busca evitar ‘se les cuelen’ personas de otros partidos

Reorganizar a Morena desde sus bases en los municipios, estados y a nivel nacional, para “evitar vicios y problemas”, como se dan actualmente en todo el País, se busca con las asambleas como la realizada este sábado en Mazatlán.

“El objetivo fundamental es tratar de apoyar y colaborar en la organización de Morena desde las bases, siendo respetuosos de sus estatutos y principios, ese es nuestro trabajo, fue parte de un compromiso a nivel de la Convención Nacional del 5 de febrero y a nivel de la Convención que se desarrolló en Culiacán, entonces estamos con esa misma dirección, ayudando a reorganizar a Morena bajo los estatutos y principios”, dijo David Ocampo Peraza, integrante de la Comisión de Promoción y Organización en Busca de la Estructura Municipal “Morena desde las Bases”.

“¿Y qué queremos reorganizar? Nosotros creemos que la base fundamental de un partido, de Morena, es su organización desde los municipios, que haya representaciones municipales y que a su vez vayan a Culiacán a definirse los representantes en un Congreso estatal que definirá a su vez representantes para el Congreso Nacional, que se está buscando desde hace rato que se dé en Morena para que realmente se corrijan varios asuntos”.

En esta, que fue la segunda asamblea informativa para Mazatlán, Concordia y Rosario, realizada este sábado en el Consejo Ecológico de Mazatlán, al que asistieron entre 35 a 40 personas, añadió que en este municipio, como en otros, incluso a nivel estatal y nacional, existen estructuras provisionales creadas de parte del Gobernador y la dirigencia nacional, que fue aprovechar la estructura electoral que se dio en Morena para tratar de operar un poco de esa manera provisional.

“Nosotros lo que queremos es impulsar para que la organización se dé realmente como debe ser, y como dicen los estatutos, que se respete el artículo 14 bis de los estatutos de Morena, que son las asambleas municipales, los congresos estatales, todo ese tipo de cosas que no están hechos, al no darse esto no hay representatividad clara en todo Morena, no solo en los municipios, sino a nivel nacional, porque todo se ha hecho de manera casi provisional”, recalcó Ocampo Peraza.

“Porque no existe eso como debe ser, suceden los grandes problemas y vicios que se dan al desarrollo de las propias elecciones de candidatos, toda una serie de cosas se da porque no hay una estructura perfectamente clara en base a sus estatutos y principios, eso es lo que está sucediendo, a alguien que llega y se cambia la camiseta de azul a roja, de verde a colorada, digamos no hay ningún control, por eso se cuela cada personaje”.

En esta segunda asamblea informativa, que se realizó de 10:00 a 12:00 horas, también se expuso el origen del Movimiento de Regeneración Nacional, entre otros temas, la primera asamblea informativa en Mazatlán se realizó el 21 de abril, se dio a conocer en el lugar.