“También lo que hemos observado es que Morena y López Obrador quieren desaparecer o de perdida quieren tener prácticamente al INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). ¿Para qué? Para no rendirle cuentas a las familias mexicanas, para hacer las cosas a espaldas de la gente y que nadie le pida cuentas”.

“¿Y qué pasa? Había cerca de 40 mil millones de pesos que el Gobierno federal los vio y que la decisión de Morena y López Obrador fue desaparecer Financiera Rural y agarrar esos 40 mil millones de pesos para distribuirlos de manera discrecional. Entonces estos ejemplos son muy claros y nos marcan que evidentemente Morena y López Obrador están destruyendo al País y no se ve una estrategia clara, bien pensada para sacar adelante a México”, recalcó.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano reiteró que todos saben que el INAI es muy importante para combatir la corrupción en México.

“Desde el INAI ha salido información sobre todo en el tema de contratos, en el tema de las licitaciones, a quién se dan los contratos, quién gana las licitaciones, desde el INAI nos dimos cuenta de las triquiñuelas de su prima hermana Felipa, de los contratos de la familia de Bartlett, de las tranzas de sus hijos, de lo que está haciendo la CFE, de lo que está haciendo Pemex y eso ha salido desde el Inai”, subrayó.

“Por eso vimos cómo de manera burda el Secretario de Gobernación instruye a los senadores de Morena para que no nombren a los dos consejeros que le faltan al INAI y tenerlo prácticamente inoperante para tapar sus corruptelas y lo que nos dimos cuenta el día de ayer, el día de antier y que tiene que ver con el Secretario de la Defensa Nacional, de ese despilfarro de dinero que se da en la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Torres Félix manifestó que los mexicanos se dieron cuenta que al Secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, le gusta Europa y con todas las comodidades.

”Le gusta viajar con todos los lujos y no son viajes de trabajo, de capacitación, son viajes de placer y llegar a los mejores hoteles y comer de los mejores platillos y todo eso con recursos públicos, ¿pues qué no iba cambiar esto? ¿Qué no es a lo que se comprometió López Obrador? Y hoy vemos que hay un despilfarro vil, hay un despilfarro grosero que ofende al pueblo de México”, continuó.

“Por eso AMLO quiere desaparecer el INAI, para que no nos demos cuenta de todos estos abusos y de todos estos actos de corrupción que se cometen desde su gobierno y que se cometen desde su Gabinete, lo que nos damos cuenta es que la mal llamada Cuarta Transformación es un Gobierno opaco, un Gobierno que no le gusta rendir cuentas a la sociedad mexicana y estos son solo algunos hechos que sucedieron la última semana, por eso hoy hay un despertar ciudadano, por eso hoy la gente está más decidida para que en el 2024 haya un cambio”.