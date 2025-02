Mortifica a Gobernador agresión a elementos de la Fiscalía y hechos violentos en Mazatlán

MAZATLÁN._ La agresión a balazos contra personal de la Policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que dejó un elemento muerto y un herido en Culiacán, además del asesinato de cinco personas en el fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán, son hechos que lo mortifican, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Sí, sí, sí, (me reportaron, los hechos de Culiacán) que uno está muerto y otro está herido, y claro, eso me mortifica porque yo creo que ya vamos bajando, se van bajando los homicidios aún con todo esto, se van bajando, va en declive, pero lo que me mortifica es que aparezcan este tipo de hechos que nos alertan todavía, bueno, todavía hay el impulso de los grupos delincuenciales de seguir generando la violencia, pero estamos atentos a ello”, añadió Rocha Moya.

“Por ejemplo ese caso sucedió en una de las calles de la ciudad de Culiacán y lo que me dice la Fiscal es que fue directo, ahora nosotros hemos incorporado ya, se ha incorporado por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recuerden que le autorizaron que ya puede hacer investigación y proceder judicialmente, entonces ya tenemos aquí brigadas que andan trabajando junto con la Guardia Nacional, particularmente con la Guardia Nacional para hacer investigación con inteligencia policial”, reiteró.

Agregó que se están ampliando los trabajos y eso sirve porque se traen operativos para la búsqueda de personas desaparecidas y para la recuperación o el frene del robo de autos.

“Entonces estamos ampliando y eso nos sirve a nosotros porque traemos operativos para las personas que han desaparecido, traemos un operativo especial, la gente llega y nos plantea y nos dice y en ese momento si nos dan pista hacemos operativos particulares para ir a buscar gente y el otro operativo es la recuperación o el frene del robo de v autos porque eso afecta mucho a la ciudadanía”, reiteró.

“Entonces hay imperativos, hay mucho personal tanto del Ejército como de la Marina, la Guardia Nacional y las Policías Locales, entonces estamos trabajando en coordinación”.

La mañana de este viernes el Gobernador encabezó en la Tercera Región Militar la reunión de la Mesa de Seguridad y más tarde sostuvo una reunión privada con dirigentes de sectores productivos de Mazatlán en el Centro de Convenciones.

Casi al término de dicha reunión se reportó que en el fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, se registraron ataques a balazos que dejaron en total cinco personas muertas y un menor de edad herido en una de sus piernas por una bala perdida.