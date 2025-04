$!Motociclistas ven a Mazatlán como la ‘capital mundial’ de los bikers

Fernanda Durán Camacho, de 18 años recién cumplidos, se vino manejando acompañando a su papá Luis Alberto Durán, estrenando su motocicleta, en un viaje largo por primera vez hasta este destino.

“Duré entre uno a dos años viajando de mochila hasta Canadá y el año pasado me enteré de este viaje y me animé a venirme con la moto que me regaló mi papá”, externó.

Alberto Durán, procedente de Mexicali, señaló a Mazatlán como la capital mundial de los bikers con gente muy cálida y playas muy bonitas.