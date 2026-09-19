$!Moviliza Simulacro Nacional a 130 personas en el Palacio Municipal de Mazatlán

Con la evacuación de 130 personas y la atención simulada de un lesionado, se desarrolló con éxito el Segundo Simulacro Nacional en el Palacio Municipal de Mazatlán, como parte de la conmemoración del terremoto que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Fue en punto de las 11:00 horas de este sábado que, trabajadores y visitantes del Palacio Municipal, desalojaron el inmueble en un tiempo de dos minutos con 50 segundos, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.1, quienes se concentraron en un punto de reunión en la explanada de la Plazuela República. Brandon Villalpando Carrizales, jefe de Inspección y Normatividad de Protección Civil de Mazatlán, señaló que el desalojo se completó en dos minutos con 50 segundos y concluyó sin incidentes reales.





“En conmemoración de lo ocurrido hace 41 años, durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, se realizó una evacuación total del Palacio Municipal, en la que participaron todas las dependencias municipales de Mazatlán”, declaró. Villalpando Carrizales informó que fueron alrededor de 20 elementos de Protección Civil los que participaron en el operativo, durante el cual también se planteó la hipótesis de una persona lesionada tras caer por unas escaleras. Además, detalló que el supuesto afectado recibió atención inicial de los brigadistas del Palacio Municipal y posteriormente fue entregado a paramédicos de Protección Civil, quienes simularon su traslado a un hospital. “Tuvimos la hipótesis de una persona lesionada por una caída en las escaleras, quien fue atendida por los brigadistas de aquí del Palacio Municipal”, comentó.

El funcionario destacó que estos ejercicios permiten evaluar los protocolos internos y preparar a trabajadores y ciudadanos para responder de manera oportuna antes, durante y después de una emergencia. En este sentido, señaló que la intención es fortalecer la cultura de la prevención, así como fomentar la autoprotección y el autocuidado no solo dentro de los centros laborales y establecimientos comerciales, sino también en los hogares. “La principal recomendación es continuar con las capacitaciones y fortalecer la cultura de la prevención, no solamente en los establecimientos, sino también en los hogares”, manifestó.



