Movimiento Ciudadano exige replantear estrategia de seguridad en Sinaloa

La estrategia de seguridad que mantienen los tres niveles de Gobierno en Sinaloa debe ser replanteada porque los resultados no han sido suficientes para frenar la violencia, afirmó Elizabeth Montoya, Diputada local de Movimiento Ciudadano.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Naranja, en Mazatlán, señaló que la entidad continúa enfrentando una situación de inseguridad que ha impactado a las familias, la economía y la actividad de los comercios.

“Si hubiese sido suficiente ya hubiera parado la violencia”, sostuvo al ser cuestionada sobre las acciones que realizan las autoridades para contener la inseguridad.

La Diputada afirmó que mientras continúen los homicidios, las desapariciones y los feminicidios, no puede considerarse que la estrategia esté funcionando.

Señaló que, de acuerdo con las cifras que presentó, en Sinaloa se han registrado más de 3 mil 600 asesinatos y más de 4 mil desapariciones, además de que 174 niñas y niños han fallecido como daño colateral.

También mencionó que durante agosto se registraron seis feminicidios en un solo mes, situación que, dijo, no debe normalizarse.

Montoya consideró que la presencia militar debe estar acompañada de una estrategia integral que permita proteger a la población, investigar los delitos y fortalecer a las corporaciones policiacas.

“Tenemos que replantear la estrategia que están llevando a cabo porque evidentemente no está dando resultados”, manifestó.

La legisladora también señaló que la inseguridad tiene consecuencias económicas, pues algunos negocios han tenido que cerrar debido a las condiciones que prevalecen en el estado.

Como parte de las propuestas de Movimiento Ciudadano, destacó una iniciativa presentada en agosto para crear una agencia para personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa.

Explicó que el planteamiento busca contar con información precisa sobre las personas desaparecidas y localizadas, además de establecer una plataforma que permita consultar el seguimiento de los casos y facilitar el acceso a la información para las familias buscadoras.

Montoya agregó que Movimiento Ciudadano ha presentado 17 iniciativas durante su trabajo legislativo, de las cuales tres han sido aprobadas.

Entre sus propuestas también mencionó una relacionada con salud mental para que las instituciones educativas, desde preescolar hasta nivel superior, cuenten con personal capacitado para atender casos y brindar primeros auxilios emocionales.

Al ser cuestionada sobre qué ofrece Movimiento Ciudadano frente a otros partidos, Montoya respondió que su propuesta contempla combatir la corrupción, mejorar los sistemas educativo y de salud y trabajar por la paz, la seguridad y la verdad.

“Ofrecemos cero corrupción”, afirmó.

La Diputada sostuvo que el partido continuará trabajando de manera independiente rumbo a 2027 y descartó, por el momento, una alianza con otros partidos.

Dijo que Movimiento Ciudadano busca presentarse como una alternativa para la ciudadanía y que su trabajo territorial pretende recoger las necesidades de las personas y acompañarlas con propuestas.

Sobre el Gobierno estatal, Montoya dijo esperar que la Gobernadora Graciela Domínguez utilice todos los recursos disponibles para enfrentar la violencia y que las secretarías sean encabezadas por personas capaces y preparadas para atender la problemática de Sinaloa.