$!Movimientos sociales y diversos sectores buscan construir agenda común para Sinaloa

MAZATLÁN._ Bajo la denominación “Encuentro de Movimientos Sociales”, panistas, morenistas, indígenas e integrantes de la Canaco Servytur Mazatlán sostuvieron una reunión en la que hablaron de hacer una agenda común. Al evento, que llamaron un espacio de intercambio colectivo, asistieron la dirigente camaral de Canaco, Francisca Cázarez Olivares; Guillermo Romero Rodríguez; los regidores Claudia Luna y Felipe Parada, así como Israel Tavera Posada, activista LGBT; y Marco César Reyes, subcoordinador estatal de movimientos Sociales de Morena. Además de Rodolfo Tirado, representando a la Unión Ganadera; Iván Guadarrama, coordinador de Movimientos Sociales de Morena; Ramón Antonio Arredondo López, de grupos indígenas Mayo-Yoreme de Sinaloa; y organizaciones sociales, y académicos y ambiental.

Cázarez Olivares expuso que representa a más de 15 mil afiliados de Canaco y que ahora que le ha tocado presidir el organismo camaral en un Sinaloa con la economía deprimida, aunque los sinaloenses han mostrado que no se rinden. Agregó representar a los comerciantes cuando exigen justicia y respeto, porque una gran nación se construye al doble y porque la entidad no puede esperar. “Es verdad, me tocó presidir en tiempos difíciles. Sinaloa enfrenta una economía contraída. Mazatlán ha tenido tiempos complejos. Por eso, el compromiso es doble. Defender al comercio, ¿sí? Pero innovar, salir y tocar puertas. Llevamos la promoción al Senado de la República, lo promocionamos en varios estados y logramos un récord Guinness. ¿Para presumir? No. Lo hicimos con el propósito de que todo el mundo volteara a ver a Mazatlán para que periodistas contaran que aquí hay gente que no se rinde”.

Destacó además que estar en este encuentro de movimientos sociales se debe a que juntos se puede mejorar Sinaloa y compartió su compromiso como primera mujer presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán. El reto mayor, dijo, será construir un Sinaloa más competitivo, o más bien, uno nuevo con justicia y equidad. En su mensaje, Rodolfo Tirado Tirado, de la Asociación Ganadera, señaló confiar en el intercambio de ideas para construir una agenda común por el desarrollo económico y social de Sinaloa.