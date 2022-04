Muere Rafael Rivera López, impulsor del turismo de cruceros en Mazatlán

El empresario turístico Rafael Rivera López falleció el fin de semana en este puerto, confirmó el gremio del sector, quien lamentó su deceso.

Al momento de su muerte contaba con 76 años.

Dedicado al turismo por vocación familiar, don Rafael fue un referente en el impulso del turismo náutico en este destino, que lo llevó a fundar la Asociación Mexicana de Empresas para la Atención a Cruceros Turísticos.

Rivera López fue homenajeado el 29 de marzo por sus aportaciones al turismo de Mazatlán por la Asociación de Hoteles 3 Islas.

El agente naviero, impulsor de la llegada de los cruceros a Mazatlán y dueño de varios restaurantes en el municipio, ese día fue galardonado con un reconocimiento otorgado por autoridades de la Comuna, del Gobierno del Estado, así como empresarios.

En la ceremonia se destacó la trayectoria de don Rafael, de quien se dijo es un ejemplo para todos los que se dedican al turismo en el municipio.

“Mis respetos, mi admiración, me da muchísimo gusto estar aquí presente, quiero agradecerle porque hace más de 15 años, usted y don Ángel me invitaron a participar por primera vez en Canirac, y usted era nuestro presidente, me da muchísimo honor, porque es un ejemplo para todos los mazatlecos, para todos los que nos dedicamos al servicio turístico, la verdad que nos llena de emoción ver a su hijo, a su familia que está aquí presente, bien merecido, es un gran hombre y un ejemplo para todos los que nos dedicamos al turismo”, expresó Ricardo Velarde Cárdenas, Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en el municipio.