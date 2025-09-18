Muere Yuridia tras choque entre auto y patrulla afuera de estadio en Mazatlán

A través de las redes sociales, la familia de Yuridia de Jesús pidió justicia y que el caso no quede impune.

Ella se dirigía a su trabajo y viajaba como pasajera en el automóvil. Tras el choque en la avenida Múnich, había resultado gravemente herida y con muerte cerebral.

Se trata de Yuridia de Jesús “N”, de 35 años, quien falleció en un hospital.

MAZATLÁN._ El choque entre un automóvil de servicio de plataforma y una patrulla de la Policía Municipal, la tarde del pasado viernes 12 de septiembre a la entrada del estadio El Encanto, ya cobró una víctima.



Expresa Alcaldesa su disposición de apoyar a la familia de la víctima

Como una lamentable tragedia calificó la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, el accidente ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre en el que una patrulla chocó contra un automóvil en el puerto, dejando como consecuencia a una joven con muerte cerebral que posteriormente perdió la vida.

Palacios Domínguez expresó su profundo pesar por la víctima y sus familiares, destacando la disposición por parte del Gobierno municipal para brindar apoyo integral a la familia afectada.

“Sobre este caso lamentamos mucho lo sucedido a la persona que lamentablemente falleció y, por supuesto, que en el Ayuntamiento estamos en la mejor disposición de apoyar a los familiares de la persona”, comentó.

La Alcaldesa señaló que, ante la gravedad del accidente, las autoridades competentes ya se encuentran al tanto del caso y se han iniciado los procesos correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, destacó que, por parte de la Policía de Tránsito, ya se cuenta con un parte de hechos oficial, lo que permitirá a las instancias correspondientes dar seguimiento a la investigación y determinar responsabilidades.

Por otro lado, mencionó que las aseguradoras de los vehículos involucrados también están colaborando con las autoridades para garantizar que los procedimientos legales y administrativos se lleven a cabo de manera correcta.

“En cuanto a las autoridades correspondientes de hacer la investigación, nosotros por parte de Tránsito ya hay un parte y también incluso las aseguradoras de los autos también tienen conocimiento de lo sucedido para que se utilice a las autoridades competentes de darle seguimiento a esas investigaciones”, declaró.

Palacios Domínguez expresó que el Ayuntamiento de Mazatlán seguirá atento a cada etapa de la investigación, ofreciendo apoyo a los familiares de la víctima y asegurando que, cualquier acción que dependa del Municipio, se lleve a cabo con rapidez y eficiencia.

Finalmente, aseguró que la coordinación entre las autoridades de tránsito, las aseguradoras y las instancias judiciales, será clave para esclarecer lo sucedido y evitar que casos similares queden sin resolución.