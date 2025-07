Mueren 26 personas en lo que va del año por accidentes de tránsito en Mazatlán; 18 son motociclistas

MAZATLÁN._ En lo que va del presente año han muerto 26 personas por accidentes de tránsito en este municipio, 18 de ellas son motociclistas, manifestó el Coordinador de Educación Vial en Mazatlán, Carlos Alberto Ordóñez Sandoval.

”Desgraciadamente hemos ido incrementando los decesos por accidentes de tránsito aquí en Mazatlán, hasta el día de hoy 17 de julio llevamos 18 motociclistas, cinco peatones, dos ciclistas y un conductor, ya serían 26 decesos en lo que va del año en accidentes de tránsito”, añadió.

”Ojalá que disminuya, que la gente tome conciencia y respete los señalamientos, sea un poquito más responsable al conducir y no tome la conducción a la ligera sino que la tome con responsabilidad para que disminuyan los decesos por accidentes de tránsito, desgraciadamente son los que más mueren por accidentes de tránsito los motociclistas, llevamos 18 en lo que va del año de los 26”.

Recordó que de los dos últimos decesos de motociclistas registrados en Mazatlán uno fue posiblemente porque no se esperó a ver si no venía otro vehículo antes de reanudar la marcha.

”Hay una regla que se llama regla de los 2 segundos de vida, que nosotros antes de, si somos los primeros en un crucero y me toca el color verde tenemos que esperar 2 o 3 segundos a ver que ya no venga vehículo que se está aproximando, porque nosotros somos muy dados a que vemos que está flasheando el semáforo y aceleramos y la otra persona ve que se puso el verde y acelera también y es cuando se da ese desenlace en donde desgraciadamente ya me ha tocado aquí a mí como unos cuatro, cinco que mueren así de esa manera que cuando se pone el color verde aceleran”, continuó.

”No, tenemos que esperarnos 3 segundos, mil 101 hay que ver que no venga vehículo de un lado, mil 102 hay que ver que no venga vehículo del otro lado, mil 103 ya puedo acelerar, cuando yo tenga la plena seguridad, que ya vi que se pararon los dos vehículos de los dos sentidos ya puedo acelerar”.

Durante todo el 2024 se registraron en total 38 personas muertas por accidentes de tránsito en el municipio de Mazatlán, de las cuales tres fueron ciclistas, cuatro pasajeros, cuatro conductores, nueve peatones y 18 motociclistas.

Es decir, durante los primeros seis meses y medio de lo que va del 2025 ya ha muerto la misma cantidad de motociclistas que en todos los 12 meses del 2024, de acuerdo con cifras de la Coordinación de Educación Vial del Gobierno del Estado en Mazatlán.

Ordóñez Sandoval también expresó que por el actual periodo de fiestas de graduación se está recomendando a los padres de familia que no le suelten los vehículos a sus hijos si ven que van a ir a una fiesta, mejor que ellos vayan por ellos, que los lleven y que los recojan, no se cree que ningún padre de familia se moleste si va a recoger a su hijo, que se moleste, pero que no tenga el hijo el accidente, pues ya se han tenido casos en Mazatlán donde han muerto tres, cuatro estudiantes en las fiestas de graduación, por lo que se espera que no se vuelvan a repetir.

También exhortó a los usuarios de la vía pública que respeten los señalamientos, que sean más responsables, en el caso de los motociclistas que no rebasen por la derecha, que no se suban en los camellones.

”El conductor ahora en las vacaciones que no ingiera bebidas embriagantes, su va salir de vacaciones que tome las medidas de prevención y que revise su vehículo las condiciones mecánicas, frenos, pensión, amortiguadores, llantas, luces, es importante, muchas veces nada más echamos la hielera y la cerveza, no, necesitamos revisar las condiciones mecánicas del vehículo porque arriba de ese vehículo llevo a mi familia”, expresó.

”Desgraciadamente ya también se han presentado desenlaces a nivel nacional que han sido muy conocidos que una familia de 18 se mataron 16 en ese accidente por una falla de frenos, entonces es importante ver las condiciones mecánicas del vehículo”.

Además pidió a los conductores que si van por el malecón bajen la velocidad ya que se tienen lugares donde hay mucha gente como en las letras de Mazatlán, en el Monumento al Pescador, en el Paseo Olas Altas y es casi pura gente que vienen a conocer el puerto, por lo que se debe bajar la velocidad a 20 kilómetros por hora en donde hay mucha afluencia peatonal, en general que la gente sea más responsable al usar la vía pública.