Mueren 9 personas por hechos violentos durante la última semana en Mazatlán

Un total de 9 personas perdieron la vida en hechos violentos registrados del 31 de mayo al 7 de junio en el municipio de Mazatlán, periodo en el que también fue detenido Gabriel Nicolás Martínez Larios “El Gabito” o “El 80”.
En ese lapso también se registró el hallazgo de dos restos humanos y fue asaltada una sucursal bancaria y un trabajador cuando salía de otra sucursal bancaria tras retirar 250 mil pesos para el pago de la nómina de una construcción, de acuerdo con lo que informaron autoridades y estadísticas de este diario.
El domingo 31 de mayo un hombre fue asesinado a balazos en el Fraccionamiento Villa Verde, al norte de este puerto.
Mientras que el martes 2 de junio el cuerpo de una localizada en la Colonia Luis Echeverría por parte del Colectivo por las Voces Sin Justicia.
La noche del mismo martes fue detenido Martínez Larios, en la Avenida Atlántico, en el Fraccionamiento Real del Valle, en este puerto, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Fuerzas Federales, aunque horas después la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que la detención se realizó en el municipio del Rosario.
“El Gabito” o “El 80”, presunto operador de la facción de “Los Menores” del Cártel de Sinaloa en el sur del estado, es señalado como probable responsable de diversos delitos en los que destaca la privación de la libertad y asesinato de trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, que ocurrió el pasado 23 de mayo en el municipio de Concordia.
Mientras que el miércoles 3 de junio se reportó el hallazgo de un hombre en una marisquería ubicada en la Carretera Internacional 15 México Nogales, frente al entronque a la carretera estatal a El Quelite, en el poblado de La Puerta del Quelite.
Además, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó el fallecimiento de un hombre cuando era atendido en un hospital tras resultar herido de bala en un camino que va de El Quelite al poblado de La Mora Escarbada.
También se reportó el fallecimiento en un hospital de un hombre de 58 años de edad tras resultar herido en hechos que ocurrieron en la colonia Mazatlán III.
El jueves 4 de junio un hombre fue hallado asesinado y atado de manos en un predio ubicado en la colonia Mazatlán 1.
Mientras que la tarde noche del viernes 5 de junio se reportó a las autoridades una persecución a balazos en el Ejido El Castillo, que dejó a un hombre muerto y a otra persona herida, de la cual al día siguiente se reportó a la FGE que dicha persona había perdido la vida.
Ese mismo viernes se registró el hallazgo de dos restos humanos en un par de fosas clandestinas en Mazatlán.
En tanto que el sábado también se reportó ante la Fiscalía estatal una persona sin vida a consecuencia de hechos violentos registrados en el Fraccionamiento Santa Teresa.
Fue el sábado 6 del presente mes cuando un hombre armado y encapuchado cometió un asalto en una sucursal bancaria ubicada en la Avenida Rafael Buelna, de la Colonia Francisco Villa.
Ese mismo día dos motociclistas se le atravesaron y le arrebataron una mochila a un trabajador cuando salía de retirar 250 mil pesos de una sucursal bancaria ubicada entre la Avenida Ejército Mexicano y la calle Doctor Rafael Domínguez, en la Colonia Palos Prietos, dinero que era para el pago de la nómina de la semana en la constructora para la que labora.