Mueren 9 personas por hechos violentos durante la última semana en Mazatlán

Un total de 9 personas perdieron la vida en hechos violentos registrados del 31 de mayo al 7 de junio en el municipio de Mazatlán, periodo en el que también fue detenido Gabriel Nicolás Martínez Larios “El Gabito” o “El 80”.

En ese lapso también se registró el hallazgo de dos restos humanos y fue asaltada una sucursal bancaria y un trabajador cuando salía de otra sucursal bancaria tras retirar 250 mil pesos para el pago de la nómina de una construcción, de acuerdo con lo que informaron autoridades y estadísticas de este diario.

El domingo 31 de mayo un hombre fue asesinado a balazos en el Fraccionamiento Villa Verde, al norte de este puerto.

Mientras que el martes 2 de junio el cuerpo de una localizada en la Colonia Luis Echeverría por parte del Colectivo por las Voces Sin Justicia.

La noche del mismo martes fue detenido Martínez Larios, en la Avenida Atlántico, en el Fraccionamiento Real del Valle, en este puerto, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Fuerzas Federales, aunque horas después la Secretaría de la Defensa Nacional reportó que la detención se realizó en el municipio del Rosario.

“El Gabito” o “El 80”, presunto operador de la facción de “Los Menores” del Cártel de Sinaloa en el sur del estado, es señalado como probable responsable de diversos delitos en los que destaca la privación de la libertad y asesinato de trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, que ocurrió el pasado 23 de mayo en el municipio de Concordia.