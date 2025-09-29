$!Muestra avance construcción del puente vehicular México 15 y Pérez Escobosa, en Mazatlán

Las bases de los pilares sobresalen de ambos lados de la construcción, mismos que serán el soporte de la obra para dar paso a la instalación de las piletas, vigas y posteriormente la losa; sin olvidar los trabajos desde los cimientos que ya se estudian.

Producto de largas jornadas de trabajo y dedicación en la obra, la construcción del paseo vehicular superior en Carretera Internacional México 15 y avenida Óscar Pérez Escobosa, muestra ya grandes avances con la colocación de varios soportes principales que permitirán adelantar su producción.

Por su parte, la maquinaria de la constructora encargada de la obra sigue instalada cerca del cruce de Pérez Escobosa, donde el personal de Tránsito Municipal también opera para desahogar el tráfico y evitar embotellamientos en la zona, principalmente durante la mañana y a partir de las 17:00 horas.

Otro de los avances que se pudo ver esta mañana es que ya se completó el retirado de todo el camellón en toda la línea donde estará el paseo vehicular; es decir, del Club Muralla hasta la altura del Motel Edén, donde se espera se completen los trabajos en menos de dos años.

Cabe recordar que esta obra ubicada en Carretera México 15 y Óscar Pérez Escobosa es un proyecto del Gobierno federal, con una inversión de más de 3 millones de pesos, que busca reflejar el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la infraestructura en la región.