$!Muestra el Centro de Mazatlán una gran afluencia de visitantes durante el fin de semana

Como un respiro directo a la economía de la zona, este fin de semana el Centro de Mazatlán y sus alrededores registraron una importante afluencia de turistas nacionales que recorrieron sus calles y disfrutaron de sus principales atracciones. A pesar de no coincidir con un puente por día festivo, el puerto concentró a cientos de visitantes que se distribuyeron entre el paseo costero y el Centro Histórico. En tanto, puntos como el Faro de Mazatlán y los muelles de catamaranes también reportaron movimiento constante.





Este domingo, diversos grupos dieron vida al Mercado Pino Suárez desde temprana hora en busca de recuerdos y artesanías. Otros optaron por acudir a misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde además de participar en la celebración, aprovecharon para admirar su arquitectura y tomarse fotos en el atrio. La Plazuela República, Plazuela Machado y los negocios de la avenida Benito Juárez igualmente registraron presencia de turistas. Sombreros, gorras y sombrillas resaltaron entre los visitantes que buscaban protegerse del intenso sol que se dejó sentir durante el día.



