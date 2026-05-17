$!Muestra el Centro de Mazatlán una gran afluencia de visitantes durante el fin de semana

Como un respiro directo a la economía de la zona, este fin de semana el Centro de Mazatlán y sus alrededores registraron una importante afluencia de turistas nacionales que recorrieron sus calles y disfrutaron de sus principales atracciones.
A pesar de no coincidir con un puente por día festivo, el puerto concentró a cientos de visitantes que se distribuyeron entre el paseo costero y el Centro Histórico. En tanto, puntos como el Faro de Mazatlán y los muelles de catamaranes también reportaron movimiento constante.
Este domingo, diversos grupos dieron vida al Mercado Pino Suárez desde temprana hora en busca de recuerdos y artesanías. Otros optaron por acudir a misa en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, donde además de participar en la celebración, aprovecharon para admirar su arquitectura y tomarse fotos en el atrio.
La Plazuela República, Plazuela Machado y los negocios de la avenida Benito Juárez igualmente registraron presencia de turistas. Sombreros, gorras y sombrillas resaltaron entre los visitantes que buscaban protegerse del intenso sol que se dejó sentir durante el día.
Entre personas disfrutando un helado, tomando un refresco y caminando para explorar el Centro Histórico, el puerto tuvo un alivio económico tras el fin de semana largo de la semana antepasada, el cual generó una importante derrama.
Para esta semana, Mazatlán se prepara para recibir el crucero internacional ‘Navigator of the Sea’, en el que se espera el arribo de miles de visitantes asiáticos y americanos, lo que mantendría la dinámica turística en la ciudad.