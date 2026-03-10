$!Muestra glorieta ‘La Perla del Pacífico’ huellas del accidente automovilístico del fin de semana, en Mazatlán

A dos días del fatal accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del fin de semana, la glorieta “La Perla del Pacífico” en Mazatlán, aún muestra las huellas del fuerte impacto que dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas.
El monumento, ubicado en el cruce de las avenidas Rafael Buelna, Del Mar y Camarón Sábalo, presenta pequeños daños en su estructura. En la circunferencia de la glorieta se observan golpes que provocaron que algunos de los azulejos comenzaran a desprenderse, incluso con solo tocarlos.
Sobre la jardinera que sostiene la glorieta también se pudieron observar varias veladoras colocadas para honrar la memoria de la persona que perdió la vida en el accidente ocurrido el domingo. Asimismo, aún permanecen visibles algunas manchas y rastros que dejó el vehículo involucrado tras invadir el espacio del monumento.
Por otro lado, en la jardinera previa de la Avenida del Mar también se aprecian daños, principalmente con el pasto raspado y parte de la estructura golpeada, situación que fue señalada por vendedores ambulantes que laboran en la zona.
Cabe destacar que la glorieta “La Perla del Pacífico” ya presentaba desde tiempo atrás signos de deterioro, con escaso mantenimiento y limpieza. Esto se evidencia en el agua sucia que la rodea y en la presencia de insectos que se concentran en su interior.
Al respecto, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, comentó el lunes en entrevista que en un primer momento se dio prioridad a la atención de las personas lesionadas, por lo que posteriormente se realizará un recuento de los daños ocasionados en el monumento.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida propia y la de otras personas, como fue el caso de hace dos días.