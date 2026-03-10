$!Muestra glorieta ‘La Perla del Pacífico’ huellas del accidente automovilístico del fin de semana, en Mazatlán

A dos días del fatal accidente automovilístico ocurrido durante la madrugada del fin de semana, la glorieta “La Perla del Pacífico” en Mazatlán, aún muestra las huellas del fuerte impacto que dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas.

El monumento, ubicado en el cruce de las avenidas Rafael Buelna, Del Mar y Camarón Sábalo, presenta pequeños daños en su estructura. En la circunferencia de la glorieta se observan golpes que provocaron que algunos de los azulejos comenzaran a desprenderse, incluso con solo tocarlos.

Sobre la jardinera que sostiene la glorieta también se pudieron observar varias veladoras colocadas para honrar la memoria de la persona que perdió la vida en el accidente ocurrido el domingo. Asimismo, aún permanecen visibles algunas manchas y rastros que dejó el vehículo involucrado tras invadir el espacio del monumento.